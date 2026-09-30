ABD - Meksika: Maç detayları

Hazırlık Maçları - Hafta 1 3 Eki 2026 - 22:00

ABD ile Meksika, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 02.00 GMT'de başlayacak (3 Ekim, 19.00 MST / 22.00 EST / 4 Ekim, 03.00 BST / 04.00 SAST).

Çölde rekabet yeniden alevleniyor

Amerika Birleşik Devletleri Erkek Milli Takımı, sonbahardaki dikkat çekici hazırlık maçında ezeli rakibi Meksika'yı State Farm Stadium'da ağırlıyor. Yeni bir uluslararası döngüye giren Mauricio Pochettino'nun ABD'si, eylül dönemindeki kusursuz performansının üzerine koymayı ve gelişen kadrosunu CONCACAF'ın en güçlü rakibine karşı test etmeyi hedefliyor. Rafael Márquez'in Meksika'sı için ise ABD topraklarında ABD ile karşılaşmak, ivme yakalamak ve yeni teknik direktör döneminde taktiksel kontrolü ince ayarlamak adına kritik bir fırsat sunuyor.

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ABD'nin eylül çıkışı: Genç yıldızlar üst üste galibiyetleri ateşledi

ABD Milli Takımı, eylül döneminde üst üste aldığı galibiyetlerin ardından cumartesi gecesi oynanacak maça yüksek moralle çıkıyor. Peru karşısındaki 4-1'lik galibiyetin ardından Pochettino'nun ekibi, St. Louis'te Şili'yi 4-2 mağlup ederek heyecan verici bir zafere daha ulaştı. Tecrübeli Sebastian Berhalter ve savunmacı Chris Richards fileleri havalandırırken, genç yetenekler Julian Hall ile 17 yaşındaki Mathis Albert de gol attı. Albert, bu golle ABD Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü oldu. Gio Reyna, Tyler Adams ve Sergiño Dest gibi önemli liderlerin enerjik genç çekirdeğe yön vermesiyle Amerikalılar derbiye büyük bir özgüvenle giriyor.

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Márquez yönetiminde El Tri'nin yenilgisiz hazırlık maçı dönemi

Meksika, dirençli geçtiği eylül uluslararası döneminin ardından Arizona'ya gidiyor. Kolombiya ile 1-1 berabere kalan El Tri, Red Bull Arena'da Peru karşısında da 1-1'lik bir beraberliği güçlükle aldı. İlk yarıda geriye düşen ekipte savunmacı Víctor Guzmán, 49. dakikada eşitliği sağlayarak Meksika'nın yenilmezlik serisini korudu. Teknik direktör Rafael Márquez, Meksika'nın bu rekabette yeniden üstünlük kurmayı hedeflediği süreçte Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo ve Santiago Giménez gibi dinamik yetenekleri kadroya entegre etmek için bu dönemi kullandı.

State Farm Stadium'da büyük kapışma: Genç dönüşüm, orta saha kontrolüne karşı

ABD ile Meksika arasındaki maçlar her zaman yoğun bir atmosfer ve yüksek rekabet getirir. ABD Milli Takımı, Meksika yarı sahasında boşluk bulmak için Gio Reyna, Julian Hall ve Malik Tillman üzerinden hızlı geçiş oyununa güvenecek. Meksika ise Orbelín Pineda, Luis Chávez ve Álvaro Fidalgo'nun orta sahadaki bağlantısıyla tempoyu kontrol etmeye çalışırken, ceza sahası içinde forvet Santiago Giménez'i topla buluşturmanın yollarını arayacak. Yerel gurur ve ivmenin söz konusu olduğu bu karşılaşma, ilk düdükten itibaren etkileyici bir heyecan vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Bu karşılaşma öncesinde Amerika Birleşik Devletleri için şu anda doğrulanmış bir takım haberi bulunmuyor. Tam sakatlık, ceza ve ilk 11 bilgileri, teknik ekip tarafından doğrulandıktan sonra maçın başlama saatine daha yakın bir zamanda güncellenecek.

Meksika için de bu aşamada doğrulanmış kadro detayları bulunmuyor. Oyuncuların durumuna ve Javier Aguirre'nin kadro seçim planlarına dair güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

ABD Milli Takımı bu maça son beş maçının üçünü kazanmış olarak çıkıyor. Son sonuçları hazırlık maçında Peru karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti, ayrıca Dünya Kupası sırasında Bosna-Hersek'i 2-0 ve Avustralya'yı 2-0 mağlup ettiler. Bu süreçteki iki yenilgileri ise Belçika karşısında (1-4) ve Türkiye'ye karşı grup aşamasında alınan 2-3'lük mağlubiyetti. Bu beş maçta Amerika Birleşik Devletleri 11 gol atıp 10 gol yedi.

Meksika son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonuçları hazırlık maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kalmalarıydı, ondan önce ise Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-0 ve Çekya'yı 3-0 mağlup ettiler. Bu süreçteki tek yenilgileri son 16 turunda İngiltere'ye karşı 3-2 oldu. El Tri bu beş maçta yedi gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Taraflar arasındaki son karşılaşmada üstünlük Meksika'daydı; 2025 CONCACAF Altın Kupa'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etmişlerdi. Ancak bu sonuç, yakın geçmişte biraz istisna olarak öne çıkıyor. ABD Milli Takımı daha geniş seride üstünlük kurdu ve son beş karşılaşmanın üçünü kazandı. Bunlar arasında 2024'te CONCACAF Uluslar Ligi maçındaki 2-0'lık galibiyet ve 2023'te aynı organizasyonda alınan 3-0'lık zafer de yer alıyor. Meksika'nın diğer galibiyeti ise 2024'teki bir hazırlık maçında geldi. Seri çok sert geçti, ancak özellikle rekabetçi maçlarda güç dengesi açık şekilde Amerika Birleşik Devletleri lehine döndü.