ABD'deki Dünya Kupası öncesinde... FIFA'dan yeni bir felaket kararı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası biletleri için yüksek fiyatlı yeni kategoriler sunduğunu duyurdu. Bu adım, bazı koltukların fiyatlarının turnuva tarihinde eşi görülmemiş seviyelere ulaşması üzerine taraftarlar arasında geniş çaplı bir tartışma yarattı.

FIFA, "Ön Kategori 1" adı altında yeni bir kategori ekledi. Bu kategorideki koltukların fiyatı, 12 Haziran'da Inglewood'da oynanacak ABD-Paraguay açılış maçı için 4.105 dolara ulaştı.

Bu yeni kategori eklenmeden önce, birinci kategorinin fiyatları 2.735 doları geçmiyordu.

Ayrıca organizasyon, resmi bir duyuru yapmadan "Ön Kategori 2" adında başka bir kategori daha başlattı. "The Athletic" sitesinin ortaya koyduğu bilgilere göre, bu kategorideki bilet fiyatları aynı maç için 1.940 ile 2.330 dolar arasında değişiyor.

Ayrıca okuyun: Altının ışıltısına rağmen... Ürdünlü şampiyon, Siyonist varlıktan bir oyuncuyla dövüşmeyi reddediyor



Yükselen fiyatlar ve kategorilerin genişlemesi

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da bulunan 16 şehirde düzenlenecek ve 48 milli takımın katıldığı, 104 maçın oynanacağı ilk turnuva olacak.

FIFA'nın geçen 9 Eylül'de yayınladığı "Bilet Ürünleri ve Kategorileri" belgesine göre, birinci kategori "en yüksek fiyatlı ve alt tribünlerde yer alan" koltukları içerirken, ikinci kategori "birinci kategori kapsamı dışındaki alt ve üst tribünlerdeki" koltukları kapsıyor.

Ancak yeni "ön" kategorilerinin eklenmesi, FIFA'nın orijinal sınıflandırmanın dışında özel alanlar ayırdığını gösteriyor ve bu da yeni fiyatlandırma mekanizması hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Ayrıca okuyun: CAF, Al-Hilal'ın şikayetini reddetti... Sudanlı kulüp konuyu üst mercilere taşıyacak



FIFA, basın ofisine yöneltilen sorulara rağmen bu değişiklikler hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Artışlar açılış ve final maçlarını da kapsıyor

Artışlar diğer maçlara da yayıldı; 12 Haziran'da Toronto'da oynanacak Kanada-Bosna Hersek maçı için birinci ön sıralarda 3.360 dolarlık biletler eklendi, Philadelphia'daki son 16 turu maçlarının bilet fiyatları ise yaklaşık 905 dolara ulaştı.

19 Temmuz'da MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçında ise fiyatlarda büyük bir artış yaşandı; birinci kategori biletlerin en yüksek fiyatı 8.680 dolardan 10.990 dolara yükselirken, İkinci kategori biletler ise 5.575 dolardan 7.380 dolara, üçüncü kategori biletler ise 4.185 dolardan 5.785 dolara çıktı.

FIFA'nın resmi sitesine göre, final maçının tüm biletleri geçen Perşembe gününe kadar tükendi.

Ayrıca okuyun: Açık artırmada... Messi, Barcelona'daki tarihinin bir parçasını satıyor



Taraftarların eleştirileri ve FIFA'nın yanıtı

Bu artışlar, özellikle geçen hafta satışların yeniden başlamasıyla birlikte yaşanan teknik aksaklıkların ardından, taraftarların aşırı fiyatlara yönelik artan eleştirilerinin gölgesinde gerçekleşti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önceki açıklamalarında turnuvanın tüm maçlarının tamamen satılacağını doğrulamış ve yoğun talebin "dünya çapında taraftarların etkinliğe olan tutkusunu" yansıttığını belirtmişti.

Taraftarların öfkesini yatıştırmak amacıyla FIFA, geçen Aralık ayında "Taraftar Kategorisi" adı altında nispeten düşük fiyatlı yeni bir kategori ekleyerek seyircilere daha geniş seçenekler sunmaya çalıştı, ancak toplam fiyatlar Dünya Kupası tarihinin en yüksek seviyesinde kaldı.