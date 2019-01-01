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Aaron Wan-Bissaka, Manchester United'da!

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Kırmızı Şeytanlar, Crystal Palace'ın 21 yaşındaki yıldızı Aaron Wan-Bissaka'yı renklerine bağladı.

Manchester United, Crystal Palace'dan Aaron Wan-Bissaka'nın transferini 55 milyon euro bonservis bedeli ile tamamladığını duyurdu.

Wan-Bissaka 5 yıl boyunca Manchester United formasını giyecek.

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Crystal Palace altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibiyle toplam 39 maçta forma giydi.

Wan-Bissaka, İngiltere U21 Milli Takımı ile Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

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