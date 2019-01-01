Aaron Wan-Bissaka, Manchester United'da!
Yorum()
Getty
Manchester United, Crystal Palace'dan Aaron Wan-Bissaka'nın transferini 55 milyon euro bonservis bedeli ile tamamladığını duyurdu.
Wan-Bissaka 5 yıl boyunca Manchester United formasını giyecek.
>>> Avrupa'da biten tüm transferler (2019-20)
Crystal Palace altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon İngiliz ekibiyle toplam 39 maçta forma giydi.
Wan-Bissaka, İngiltere U21 Milli Takımı ile Avrupa U21 Futbol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.