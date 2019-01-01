Aaron Ramsey'nin Arsenal kariyeri sona erdi
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Arsenal’ın 18 Nisan’da Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Napoli ile oynadığı maçın 34. dakikasında geçirdiği sakatlık sonucu oyuna devam edemeyen Aaron Ramsey’nin sezonu kapattığı açıklandı.
Bu sakatlık sezon sezonunda Juventus’a transfer olacak Galli futbolcunun Arsenal kariyerinin sona erdiği anlamına geliyor.
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Ramsey’nin sakatlığı hakkında açıklama yapan Arsenal teknik direktörü Unai Emery “Aaron’a Arsenal formasıyla oynayacağı son maç için özel bir şeyler yapmak istediğimi söylemiştim. Umarım gelecekte tekrar buraya döner” ifadelerini kullandı.
Bu sezon Arsenal formasıyla 40 resmi maça çıkan Aaron Ramsey, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.