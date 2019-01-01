Aaron Ramsey'nin Arsenal kariyeri sona erdi

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Napoli ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Aaron Ramsey’nin Arsenal kariyeri sona erdi.

’ın 18 Nisan’da çeyrek final rövanş karşılaşmasında deplasmanda ile oynadığı maçın 34. dakikasında geçirdiği sakatlık sonucu oyuna devam edemeyen Aaron Ramsey’nin sezonu kapattığı açıklandı.

Bu sakatlık sezon sezonunda ’a transfer olacak Galli futbolcunun Arsenal kariyerinin sona erdiği anlamına geliyor.

Avrupa'da kadro değeri en yüksek takımlar

Ramsey’nin sakatlığı hakkında açıklama yapan Arsenal teknik direktörü Unai Emery “Aaron’a Arsenal formasıyla oynayacağı son maç için özel bir şeyler yapmak istediğimi söylemiştim. Umarım gelecekte tekrar buraya döner” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla 40 resmi maça çıkan Aaron Ramsey, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.