Aaron Lennon, Kayserispor'da

Uzun yıllar Premier Lig kulüplerinde forma giyen Aaron Lennon, Kayserispor ile imza aşamasında.

Başkanı Berna Gözbaşı, dev bir transferi açıkladı.

Berna Gözbaşı, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Aaron Lennon'ın transferini duyurdu.

Leeds United, , takımlarının formalarını giyen ve son olarak 'de oynayan deneyimli orta saha oyuncusu, 2006 ve 2012 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nda da forma şansı buldu.

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İngiltere Premier Lig'de 388 karşılaşmada görev alan Lennon, 34 gol atıp 41 asist yapmayı başardı.