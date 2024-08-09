Aaron Boupendza, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

MLS ekibi Cincinnati FC ile yollarını ayıran Aaron Boupendza'nın adı, Süper Lig'den iki takımla anılıyor.

Boupendza, Hatayspor'daki performansıyla parlamıştı

Cincinnati FC ile yollarını ayırdı

Süper Lig'den iki kulüp devrede

NE OLDU? Hatayspor'daki performansıyla parlayan Gabonlu golcü Aaron Boupendza formasını terlettiği MLS ekibi Cincinnati FC ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamaya göre golcü oyuncunun sözleşmesi feshedildi ve Boupendza'nın bonservisi elinde.

BÜYÜK RESİM: Foot Mercato'nun haberine göre, Aaron Boupendza için iki Süper Lig ekibi Göztepe ve Kasımpaşa devreye girdi. Ancak Gabonlu golcü, henüz kararını vermedi. Yunanistan ekipleri AEK ve PAOK’un da Boupendza’ya teklif sunduğu söyleniyor.

Bordeaux'dan Hatayspor’a bedelsiz transfer olan Aaron Boupendza, Türkiye’de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 4.2 milyon euro bedelle Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

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Boupendza, Katar’dan sonra 7 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’a, ardından da 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle Cincinnati’ye transfer olmuştu.