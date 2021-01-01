Aaron Boupendza en golcü sezonunu yaşıyor

Attığı golllerle Hatayspor'u sırtlayan Aaron Boupendza, Kasımpaşa deplasmanında attığı golle kariyerinin gol rekorunu kırdı.

Hatayspor'un 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçını da boş geçmeyen ve gol sayısını 17'ye yükselten Aaron Boupendza kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Daha önce Fransa'nın alt liglerinde top koşturduğu 2017-2018 sezonunda 23 maçta 16 gol kaydeden Gabonlu oyuncu, Hatay formasıyla 17 gole 21 maçta ulaştı.

Genk formasıyla 24 maçta 22 gol atan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun ardından Avrupa'daki en golcü ikinci Afrikalı oyuncu olan 24 yaşındaki yıldız, Liverpool'un 21 maçta 15 gol kaydeden Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı da geride bıraktı. Boupendza attığı golle gol krallığı yarışında 12 gollü Cyle Larin ile arasındaki farkı da beş gole çıkardı.