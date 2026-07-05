Aad de Mos, Ajax’ın planına sert çıktı: “Birazcık FC Girona’ya benzeyecek”

Aad de Mos, “De Oranjezomer” programında Ajax’ı Daley Blind’in transferi konusunda uyarıyor. Amsterdamlı oyuncu kulübe ikinci kez geri dönecek gibi görünüyor, ancak De Mos’a göre bunu yapmamalı.

Hugo Borst, Blind’in hangi pozisyonda oynayacağını soruyor ya da De Mos’un bu transferden pek de heyecan duymadığını ima ediyor. “Yavaş yavaş biraz FC Girona’ya benzemeye başlıyor,” diye iç çekiyor De Mos. “Bundan her zaman biraz korkarım. Orada iyi performans göstermiş olmaları, Hollanda’da da aynısını yapabileceklerinin garantisi değil.”

Eski teknik direktör, Blind’in Girona’daki dönemine olumlu bir şekilde bakabileceğini kabul ediyor. “Sadece son dönemde değil, çünkü o zaman yedek kulübesindeydi. Neyse,” diye yanıtlıyor De Mos tereddütle. Hélène Hendriks, De Mos’un olası transfere destek vermediğini belirtiyor.

“Bence biraz kendini kanıtlamış ya da daha da gelişmesi gereken oyuncular, yani Youri Baas ve Aaron Bouwman’ın önünü kesecektir. Bu kısa vadeli bir plan, çünkü Jordi Cruijff uzun vadeye bakmıyor,” diyor La Haye’li De Mos, ancak Míchel’i olumlu buluyor.

“Çok sayıda sakatlık nedeniyle küme düşmesi onun için talihsizlikti. Elbette bu her zaman teknik direktörün suçu değildir,” diyor. Yine de De Mos, Blind’in İspanyol teknik direktör için önemli olabileceğini düşünüyor.

“Ona destek olabilir: Ajax’ta işlerin nasıl yürüdüğünü anlatabilir. Blind çok iyi İspanyolca konuşuyor ve bu da o teknik direktör için iyi bir şey.” De Mos’a göre Blind aynı zamanda ‘soyunma odası kaptanı’ da olabilir.

Blind, futbol kariyerini sonlandırmak istediği Ajax’a geri dönme hayalini besliyor. Ardından Amsterdam’da teknik direktör olarak ilk adımlarını atmayı umuyor. “Bu konuda teknik direktör Jordi Cruijff ile görüşmeler yaptı” diye yazıyor AD gazetesi. “Henüz bir anlaşma söz konusu değil, ancak içeriden gelen bilgiler bunun çok uzun sürmeyeceğini garanti ediyor.”