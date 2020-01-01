A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Türkiye'nin yeni formaları eskinin izlerini taşıyor. A Milli Futbol Takımımızın iç ve dış saha formaları görücüye çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Nike tarafından hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.

Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların , Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

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Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki karşılaşmasında giyecek.

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Geleneksel renkler ve sembollerden ilham alınarak tasarlanan formalarda bayrak ve bant tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.