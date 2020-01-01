A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile mücadele edecek.

'nde kura çekimi yapıldı. , B Ligi 3. grupta Macaristan, ve ile eşleşti.

UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi 'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirildi.

Türkiye'yi kura çekiminde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.

Daha fazla takım

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A LİGİ

Grup A1: , Bosna Hersek, İtalya, Hollanda

Grup A2: İzlanda, , , İngiltere

Grup A3: , İsveç, ,

Grup A4: , , İspanya, İsviçre

B LİGİ

Grup B1: Romanya, , Norveç,

Grup B2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

Grup B3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

Grup B4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya,

C LİGİ

Grup C1: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

Grup C2: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan,

Grup C3: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan,

Grup C4: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

Grup D1: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

Grup D2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

Maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, 'ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

1. hafta: 3-5 Eylül 2020

2. hafta: 6-8 Eylül 2020

3. hafta: 8-10 Ekim 2020

4. hafta: 11-13 Ekim 2020

5. hafta: 12-14 Kasım 2020

6. hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022

Statü

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.

B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi'ne düşürülecek.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri bağlantısı

Dünya Kupası Elemeleri'nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan 'da düzenlenecek finallere yükselecek.

Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.