A Milli Takım'ın rakiplerini tanıyalım: İtalya, İsviçre, Galler

EURO 2020'de mücadelede edecek Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alan ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

Ay yıldızlılar üçüncü torbadan katılığı kura çekimi sonunda A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve ile eşleşti.

Millilerin rakiplerini daha yakından tanıyalım:

İTALYA

Grubun ev sahibi takımı olan İtalya, EURO 2020 Elemeleri'nde Finlandiya, Yunanistan, Bosna Hersek, Ermenistan ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Roberto Mancini'nin yaptığı İtalya, elemelerde oynadığı 10 maçı da kazanarak 30 puan topladı.

Bu 10 maçta 37 gol atan Gök Maviler, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Tecrübeli oyuncularla birlikte genç isimleri harmanlayan İtalya'da, Nicolo Barella, Gianluca Mancini, Luca Pellegrini, Federico Chiesa, Sandro Tonali ve Moise Kean gibi yıldız adayları dikkatleri üstüne çekiyor.

İtalya ile EURO 2000'de de aynı grupta yer almış ve Ay yıldızlılar, Antonio Conte ve Filippo Inzaghi'nin gollerine engel olamadığı maçı 2-1 kaybetmişti. Milliler, bugüne kadar İtalya ile oynadığı 13 maçta galibiyet almayı başaramadı.

13 - Türkiye Milli Takımı, bugüne kadar İtalya ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı (4B 9M). Uğursuz. — OptaCan (@OptaCan) November 30, 2019

Avrupa Şampiyonası Karnesi

Avrupa futbolunun önde gelen ülkelerinden olan İtalya, bugüne kadar dokuz turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

1968 yılında kupayı kazanarak en başarılı sonucu elde eden Gök Maviler, 2000 ve 2012 yıllarında ikinci, 1980 yılında ise dördüncü sırada yer aldı.

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Temmuz 2018'de göreve başlayan eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini, İtalya ile 4'ü , 10'u da EURO 2020 Elemeleri olmak üzere toplam 14 maça çıktı.

İtalya, Roberto Mancini yönetiminde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Yıldız Oyuncu: Andrea Belotti

İtalya'nın elemelerdeki en golcü ismi olan Andrea Belotti, rakip filelere 4 gol gönderdi.

2 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın 6 golüne doğrudan katkıda bulunmuş oldu.

Bu sezon 'da da başarılı bir performans sergileyen Belotti, çıktığı 19 maçta 13 gol kaydetti.

Gök mavili formayı 27 kez giyen Andrea Belotti, 9 gol atarken, 4 de asist yaptı.

İSVİÇRE

EURO 2020 Elemeleri'nde , İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan ve Cebelitarık ile D Grubu'nda yer alan İsviçre, topladığı 17 puanla grubu lider tamamladı.

Oynadığı 8 maçta rakip filelere 19 gol gönderen İsviçre, 6 gol yedi.

Sergilediği takım oyunuyla başarıyı elde eden İsviçre'nin kadrosunda Granit Xhaka, Breel Embolo, Ricardo Rodriguez, Denis Zakaria gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Ay yıldızlılar yarı finale yükseldiği EURO 2008'de aynı grupta bulunduğu İsviçre'yi 1-0 geriye düştüğü maçta Semih Şentürk ve Arda Turan'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milliler, İsviçre ile oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazanma başarısını gösterdi.

8 - Türkiye Milli Takımı, tarihinde İsviçre ile oynadığı 15 maçın sekizini (3B 4M) ve son altı karşılaşmanın dördünü kazandı (2M). Gelsin. — OptaCan (@OptaCan) November 30, 2019

Avrupa Şampiyonası Karnesi

İsviçre, beşinci kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılıyor.

1996, 2004, 2008 ve 2016 yıllarında turnuvada yer alan İsviçre, en başarılı sonucunu 2016 yılında gruptan çıkarak elde etti.

'da düzenlenen EURO 2016'da son 16 takım arasına adını yazdıran İsviçre, 'ya seri penaltı atışları sonucunda elenmekten kurtulamadı.

Teknik Direktör: Vladimir Petkovic

2014 yılından bu yana İsviçre Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini yürüten Vladimir Petkovic, 2011-2012 sezonunda Samsunspor'un başında bulunmuştu.

İsviçre, Petkovic yönetiminde 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2018 Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi.

56 yaşındaki teknik adam, İsviçre'nin başında çıktığı toplam 44 maçta 27 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Yıldız Oyuncu: Granit Xhaka

'da eleştiri oklarının hedefinde olan Granit Xhaka, kaptanlığını yaptığı İsviçre Milli Takımı'nın en önemli oyuncularının başında geliyor.

Hücum ile savunma hattının arasındaki bağlantıyı kuran 27 yaşındaki oyuncu, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Toplam 82 kez milli formayı giyen Granit Xhaka, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

GALLER

Elemelerin en çekişmeli gruplarından biri olan E Grubu'nda mücadele eden Galler; son maçların ardından Slovakya, Macaristan ve Azerbaycan'ı geride bırakarak 'ın ardından ikinci sırayı yer alarak turnuvaya katılma hakkını elde etti.

Son Avrupa Şampiyonası yarı finalisti olan Galler, elemelerde 10 gol atıp, 6 gol yedi.

Premier Lig oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroya sahip olan Galler'de Gareth Bale, Aaron Ramsey, Harry Wilson, Ethan Ampadu, Ben Davies, Chris Mepham, Daniel James, Joe Allen ve Harry Wilson gibi kaliteli isimler bulunuyor.

Ay yıldızlılar bugüne kadar Galler ile oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 3'ünü kaybetti. 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son karşılaşma 20 Ağustos 1997 tarihinde oynandı. 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadeleyi Milliler, 6-4'lük skorla kazanmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Karnesi

EURO 2016'da ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Galler, bu arenadaki ilk sınavında çok başarılı bir sonuç almayı başardı.

İngiltere, Slovakya ve 'nın bulunduğu B Grubu'nu lider bitiren Galler, son 16'da 'yı 1-0, çeyrek finalde ise 'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvayı şampiyon tamamlayacak olan 'e 2-0 mağlup olan Galler, EURO 2016'ya yarı finalde veda etti.

Teknik Direktör: Ryan Giggs

'ın efsane oyunculardan Ryan Giggs, Galler'i Avrupa Şampiyonası'na götürmeyi başardı.

2018 yılında göreve başlayan 46 yaşındaki teknik adam, Galler ile 3'ü UEFA Uluslar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı.

Ryan Giggs'in yönetimindeki Galler bu maçların 5'ini kazanırken, 4'ünden mağlup ayrıldı. 2 maçta da eşitlik bozulmadı.

Yıldız Oyuncu: Gareth Bale

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ile yıldızı bir türlü barışmayan Gareth Bale, Galler forması altında elemelerde iyi bir performans sergiledi.

Galler'in elemelerdeki bütün maçlarında sahaya çıkan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milli takım formasını 80 kez giyen Bale, 33 gol ve 8 asist kaydetti.