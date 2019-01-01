A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
A Milli Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defanslar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Çetin, Umut Meraş
Orta sahalar: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç.
Forvetler: Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman.
A Milli Takım, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Türkiye, 2-5 Eylül tarihleri arasında her gün saat 18.30'da Riva'da birer antrenman yaparak Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanacak. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta gerçekleştirecek.
Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayınlanacak.
Moldova - Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.