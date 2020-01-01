Türkiye

A Milli Takım'ın hazırlık maçları seyircisiz oynanacak

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AA
A Milli futbol Takımı'nın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık mücadelelerine seyirci alınmayacak.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu sarsmaya devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 hazırlıkları çerçevesinde 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta da Avusturya ile yapacağı hazırlık karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih - Chelsea, Barcelona - NapoliValencia - Atalanta, PSG - Dortmund; Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach - Köln mücadelelerinin seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

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