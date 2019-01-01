A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadro açıklandı.

Ay-yıldızlılar, grup maçları öncesinde 30 Mayıs tarihinde Yunanistan, 2 Haziran tarihinde ise Özbekistan ile özel maç yapacak.

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, daha sonra H Grubunda 8 Haziran'da , 11 Haziran'da ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İşte A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları için belirlenen aday kadrosu...

Kale: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner, Kenan Karaman

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın