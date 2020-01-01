A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadro açıklandı.
A Milli Futbol Takımı, 3 Eylül'de Macaristan'ı konuk ettikten sonra 6 Eylül'de Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekibin kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kale: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım
Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman