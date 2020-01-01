UEFA Uluslar Ligi

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

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Turkey National Team
AA
Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadro açıklandı. 

A Milli Futbol Takımı, 3 Eylül'de Macaristan'ı konuk ettikten sonra 6 Eylül'de Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Ay-yıldızlı ekibin kadrosu şu isimlerden oluşuyor: 

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    Kale: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan

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    Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

    Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

    Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

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