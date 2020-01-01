Türkiye

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Turkey
Depophotos
Ay-yıldızlı ekibin Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu açıklandı. 

7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile bir özel maç yapacak olan ay-yıldızlı ekip, ardından UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda 11 Ekim Pazar günü Rusya, 14 Ekim Çarşamba günü ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen aday kadro şöyle: 

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Kale: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

    Haberin devamı aşağıda

    Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali

    Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

    Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

    Kapat