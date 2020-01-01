A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu açıklandı.
7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile bir özel maç yapacak olan ay-yıldızlı ekip, ardından UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda 11 Ekim Pazar günü Rusya, 14 Ekim Çarşamba günü ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen aday kadro şöyle:
Kale: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali
Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman