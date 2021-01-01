A Milli Takım'da Ozan Kabak idmana çıkmadı

21 yaşındaki stoper, son antrenmana katılmadı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın Norveç milli takımı ile karşılaşacak olan Türkiye, maçın oynanacağı İspanya'nın Lalaga şehrindeki La Rosaleda Stadı’nda son antrenmanı yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı. Kaleciler ile kadrodaki diğer futbolcular ayrı ayrı ısınma hareketleri yaptıktan sonra toplu çalışmalara geçildi.

Sakatlık sorunları olan ve Malaga'ya götürülmeyen Merih Demiral ile Zeki Çelik'in dışında sağlık sorunu olan Ozan Kabak da idmana çıkamadı.

Öte yandan Malaga'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da idmanı izledi.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez'in yöneteceği Norveç-Türkiye maçı saat 20.00'de başlayacak.

Norveç ilk maçında ne yaptı?

A Milli Takım'ın rakibi Norveç, G Grubu'nun ilk maçında deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. İskandinav ekibi, zayıf rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Norveç'in gollerini 43. dakikada Alexander Sörloth, 45'te Kristian Thorstvedt ve 57'de Jonas Svensson kaydetti.

Türkiye ise Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın 3, Hakan Çalhanoğlu'nun 1 golü ile 4-2 mağlup etmeyi başardı. Hollanda'nın 2 golünü ise Davy Klaassen ve Luuk de Jong kaydetti.

G Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takımdan Norveç, Cebelitarık karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin averajıyla lider, Hollanda karşısında 4-2 galip gelen Türkiye de ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye ile Norveç kaç kez karşı karşıya geldi?

A Milli Takım, daha önce Norveç'e 9 kez rakip oldu. Ay-yıldızlıkar, söz konusu 9 maçın dördünü kazanmayı başardı.

Dört karşılaşmayı Norveç galip tamamlerken, iki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.