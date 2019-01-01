A Milli Takım'da mesai başladı

A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı saha çalışmasına katılmadı.

İspanya'dan kalkan uçakları akşam üzeri İstanbul'a inen ve kampa geç katılan Okay Yokuşlu ile Enes Ünal ise antrenmana yarım saat sonra dahil oldu.

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Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Milli takımın çalışmasını, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.