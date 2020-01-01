A Milli Takım'da 4 yıldız sakatlandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına 99 gün kala A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekibi EURO 2020'ye götüren kadroda yer alan 'den Yusuf Yazıcı, 'tan Merih Demiral, 'tan Cenk Tosun ve son olarak 04'ten Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle sahalardan uzun süre ayrı kalacak.

Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağları koptu, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildi. Cenk Tosun dizinden sakatlandı ve Ozan Kabak'ın da bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldi.

Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağları koptu

Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren Yusuf Yazıcı'nın, takımının 21 Aralık 2019'da ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları koptu. Mücadelenin 38. dakikasında oyuna giren Yusuf, 87. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Daha fazla takım

Fransız basını, Yusuf'un 23 Mayıs'ta sona erecek Ligi'nde bu sezon forma giymesinin zor olduğunu ve EURO 2020'ye yetişip yetişmeyeceğinin ise belirsiz olduğunu yazdı.

Merih Demiral 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildi.

Serie A'nın 19. haftasında 12 Ocak'ta Juventus'un ile deplasmanda oynadığı maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Merih'in 14 Ocak'ta 'nın Innsbruck kentinde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedilmişti.

Cenk Tosun dizinden sakatlandı

Premier Lig ekiplerinden 'dan bu sezonun devre arasında Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, Palace ile 3 Mart'ta çıktığı antrenmanda sakatlandı.

İngiliz kulübünden Cenk'in sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, İngiliz basını milli futbolcunun dizinden sakatlandığını 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

Ozan Kabak 9-12 hafta arası yok

Alman ekibi Schalke 04'ün 'nın 24. haftasında, 29 Şubat'ta deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada Ozan Kabak'ın girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ozan'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Ozan sakatlığının alt sınırı olarak gösterilen 9 haftada iyileşmesi durumunda Nisan sonunda takımla çalışmalara başlayabilecek ve 12 Haziran'daki hazırlık maçına yetişme şansı doğacak.

Son sakatlık haberi Ömer Toprak'tan

'nın takımında forma giyen Ömer Toprak'ın, dün ile oynanan Almanya Kupası mücadelesinde fibula kemiği kırıldı.

Rakibinin sert müdahalesiyle yerde kalan Ömer, sedye ile hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli oyuncunun da sahalara geri dönüşünün uzun sürmesi bekleniyor.

Son dönemde A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmeyen Ömer, son olarak 9 Ekim 2017'de oynanan Finlandiya maçında milli formayı giymişti.

Nazım Sangare'nin sakatlığı sürüyor

Milli takım kadrosunda yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare de Akdeniz ekibinin devre arası kampında dizinden sakatlandı.

Sakatlığının ardından ameliyat edilen ve Süper Lig'de ikinci yarı oynanan 7 maçta takımındaki yerini alamayan Nazım'ın tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre sakatlık yaşayanlar

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra uzun süre sahalardan uzak kalan ve kısa bir süre önce formasına kavuşan isimler de bulunuyor.

Abdülkadir Ömür, Kenan Karaman, Emre Akbaba ve Hasan Ali Kaldırım uzun süre sonra sahalara geri dönen isimler arasında bulunuyor. Tedavisi süren Dorukhan Toköz'ün de yakında Beşiktaş'ın kadrosunda yer alması bekleniyor.

'un UEFA play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür 12 Eylül'de menisküs ameliyatı olmuştu. Abdülkadir, sakatlığının ardından ilk kez 29 Mart'ta Çaykur Rizespor ile oynanan maçın son 2 dakikasında oyuna girdi ve sahalara döndü.

Alman ekibi forması giyen Kenan Karaman da geçirdiği ağır zatürre sebebiyle formasından 4 ay uzak kaldı. Fortuna Düsseldorf'un, 19 Ekim'de ile oynadığı maçtan sonra zatürre teşhisi konan Kenan, 22 Şubat'ta oynanan karşılaşmasıyla takımındaki yerini aldı.

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'nin sezon başı kampında ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahalardan uzun süre ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, forma giymeye başladıktan sonra bir kez daha sakatlanmıştı. Hasan Ali, sarı-lacivertli ekipteki eski form durumunu yakalamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon iki ağır sakatlık yaşayan Galatasaraylı Emre Akbaba ise Süper Lig'de 253 gün formasından ayrı kaldı. Emre, sarı-kırmızılı ekibin 19 Ocak'ta Yukatel ile oynadığı maçta sahadaki yerini aldı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz de siyah-beyazlı takımın 6 Ekim'de Aytemiz ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen ve ameliyat edilen Dorukhan, Beşiktaş'ta bireysel çalışmalarına devam ediyor. Dorukhan'ın yakında sahalara dönmesi bekleniyor.