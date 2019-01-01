A Milli Takım toplanıyor

EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşacak milli takım, Riva'da bir araya gelecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve ile karşılaşacak A Milli Takım, 7 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda yapacağı Arnavutluk maçı öncesi hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek. Milliler, Fransa ile Saint-Denis kentinde oynayacağı müsabaka için ise 13 Ekim Pazar günü bu ülkenin başkenti Paris'e gidecek.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol ), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır ( )

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Savunma: Mehmet Zeki Çelik ( ), Nazım Sangare ( ), Çağlar Söyüncü ( ), Kaan Ayhan ( ), Merih Demiral ( ), Ozan Kabak ( 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram ( )

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ( ), Efecan Karaca (Aytemiz ), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu ( ), Hakan Çalhanoğlu ( )

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun ( ), Enes Ünal ( ), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)