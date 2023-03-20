Kritik milli maçlar öncesinde konuşan Alman hoca, hedeflerinden ve isteklerinden bahsetti.

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Riva Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülkesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda olmayı çok istediğini söyleyen Alman hoca, her soruya büyük bir açıklıkla cevap verdi.

Ne söylendi?

Stefan Kuntz’un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Bizden güçlü takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Takımımızda bulunan gurbetçi oyuncular kesinlikle Almanya'ya gidebilecek seviyede.

“Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz.

"Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz.

“Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede.

"Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi Kadıoğlu'nun da Türkiye'yi seçmeleri için büyük çaba gösterdik. Yönetimle görüşmeler yaptığımızda, gurbetçi oyuncular konusu önemli bir konu.

"Hamit Bey de iyi biliyor bu konuyu. Mehmet Can bugüne kadar hiç Türkiye Milli Takımı düzeyinde oynamadı.

“Bu kampa dahil etmemizin sebebi de buradaki aile ortamına daha hızlı katılabilmesi. Almanya Milli Takımı ile U20 kampına da katılabilirdi.”

"Benden özür diledi"



Salih Uçan'ın milli takıma alınmadığı dönemde ortaya çıkan haberlerle de ilgili konuşan Alman hoca, "Salih Uçan konusunda medyaya düşen hoş olmayan açıklamalar vardı. Salih beni aradı, iki tarafın bakış açısı ve düşüncelerimiz hakkında görüştük.

“Bu konuşmada, kendisi benden özür diledi. Ben de ona yaptığının doğru olduğunu söyledim.

"Burada yapacağımız temel yapılanmanın çok sağlam olması gerekiyor. Bu yapılanmanın temeli sağlam olursa farklı seviyelerdeki takımlarla oynadığımız maçlarda da o kadar rahat olacağız.

“Ermenistan ile ülkeler arası konular, yaşanılan depremin oyuncularımızı nasıl etkilediği ve kampın ortasında Ramazan ayının olacak olması benim için yeni şeyler.

“Yarı Türk olarak bu konular hakkında bilgi topladım ve takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştım.

“Göreve geldiğimizden beri süre geçti. Bu sürede bazı oyuncuları neden davet ettiğiniz farklı değişiklikler gösterebiliyor. Camiaların oyuncularına sahip çıkması ve milli takımda da görme isteklerini anlayabiliyorum.

"İrfan Can bizim için önemli"

“Türkiye'de Çağlar kadar süre almayan bir oyuncuyu davet etmesem herhangi bir sorun olmazdı ancak Çağlar'ı neden davet ettik? Oyuncu hakkında bilgiye sahibim. Kulübüyle ve kontratı hakkında yaşadıklarını biliyorum.

“Aile içinde bir birey çok güçlüyse, iyi bir zamanındaysa aileyi o taşıyordur. Bazen insanın zor zamanı olabilir. Bu durumda diğer aile mensupları size destek veriyorsa, bu çok önemlidir. İrfan Can'ın da zor zamanları diyebiliriz, o da bizim için önemli bir oyuncu.

“İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listemize katmıştık. Umut Nayir da mesela iyi bir performans gösteriyor ve skora etki ediyor.

“Onun için de kapımız açık. Arda Güler, Kasım ayından beri ufak ufak adımlar attı. Bugün kadroya kattığımız herkesin takıma katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu oyuncuları seçtik” diyerek sözlerini noktaladı.