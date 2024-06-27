A Milli Takım'ın kasası doldu: İşte dev gelir!

A Milli Takımımız, EURO 2024'te tarih yazarken dev gelirin de sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, Çekya ile kozlarını paylaştı. Millilerin 2-1 kazandığı maçın ardından adımızı son 16'ya yazdırdık ve kasamızı doldurduk.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu. Grup aşamasında oynanan 2 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın şu ana kadar dev gelirin sahibi oldu.

Ne kazandık?

EURO 2024'e katılım ücreti olarak 12 milyon 750 bin Euro kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, aldığı galibiyetlerin ardından kasasına 2 milyon Euro daha koydu.

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EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol Takımı, son 16 turuna kaldığı için de 1 milyon 500 bin Euro daha kazandı.

Toplamda 13 milyon 750 bin Euro gibi bir dev bedeli kasamıza koyarak muazzam bir gelirin de sahibi oldu.

İşte gelir dağılımı:

A Milli Takım, katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro, galibiyet primi 2 milyon Euro kazanırken son 16 turu ödülü olarak 1 milyon 500 bin Euro'yu kasasına koydu.