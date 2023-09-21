A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı. Peki sözleşme nasıl?

Montella, Türkiye'yi çalıştıracak

İlk defa bir milli takım yönetecek

3 yıllık sözleşme imzaladı

NE OLDU? Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünün Vincenzo Montella olduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? TFF'den yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."

DAHA FAZLASI: Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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BÜYÜK RESİM: Teknik direktörlük kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.