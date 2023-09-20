A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıklarken Alman çalıştırıcı, Riva'dan ayrıldı.

Stefan Kuntz, A Milli Takım'a veda etti

20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı

Kuntz, Riva'dakilerle vedalaştı

NE OLDU? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz döneminin resmen sona erdiğini duyurdu.

NE SÖYLENDİ? TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

BÜYÜK RESİM: Stefan Kuntz, yönetim kurulu toplantısının ardından yöneticilerle vedalaşarak Riva'dan ayrıldı. Stefan Kuntz yönetiminde ay-yıldızlılar, 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti.

Haberin devamı aşağıda

İDDİA: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2026’ya dek anlaşmaya vardı. Montella şu anda anlaşma için İstanbul'da.