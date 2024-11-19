A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu şoku

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan Karadağ karşılaşması öncesi kötü haber geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ deplasmanına konuk olacak.

Bu zorlu mücadele öncesi Montella ile birlikte basın toplantısına çıkan Hakan Çalhanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Karadağ maçında takım arkadaşlarının yanında olacağını ancak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

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'Karadağ maçında yokum'

Konuyla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar.

"Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım.

"Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım."

Galler maçı yorumu

Öte yandan Galler maçını da değerlendiren A Milli Takım kaptanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galler maçında çok iyi oynadık, özellikle ilk yarı domine ettik ama golü bulamadık.

"En önemlisi kaybetmemekti ve kaybetmedik, hala lideriz. Takımı yalnız bırakmamak adına kalmayı tercih ettim. İnşallah arkadaşlarımız yarın galibiyetle ülkeye döner."