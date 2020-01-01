Türkiye

A Milli Takım, Almanya'ya ulaştı

AA
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A Milli Takım otobüs Turkey at Germany
AA
Şenol Güneş ve ekibi, Almanya ile oynayacakları özel maç için Köln'e vardılar.

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile yapacağı hazırlık maçı için bu ülkeye geldi.

İstanbul’dan THY’ye ait özel uçakla Köln/Bonn Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 21.00’de son antrenmanını Köln’de yarın karşılaşmanın oynanacağı RheinEnergie Stadı’nda yapacak.

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    İdman öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli oyuncu düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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