İngiltere Milli Takımı, pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son haftasına ait karşılaşmada İspanya'yı heyecan dolu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek bu takımın tarihi yenilgisiz serisine son verdi. Böylece İngiltere, tüm turnuvalarda Avrupa milli takımları arasındaki en uzun seri olan ve 968 gün süren bu diziye nokta koydu.

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"Opta" istatistik ağı, İngiltere karşısında alınan yenilginin İspanya Milli Takımı için Mart 2024'ten bu yana ilk mağlubiyet olduğunu ortaya koydu. İspanya, o tarihte bir hazırlık maçında Kolombiya'ya yenilmişti. Böylece 43 maça uzanan yenilmezlik serisi sona ermiş oldu; bu, dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı'nın o dönemde yakaladığı istikrarın boyutunu yansıtan olağanüstü bir rakam.

İngiltere zaferinin önemi yalnızca İspanya'nın serisine son vermekle kalmadı; İngiltere Milli Takımı bir başka tarihi başarıya daha imza attı. Takım, tarihinde ilk kez FIFA dünya sıralamasında bir numaradaki milli takımı İngiltere dışında oynanan bir maçta mağlup etti; üstelik bunu FIFA sıralamalarının başlatıldığı 1992 yılından bu yana yaptığı yedinci denemesinde başardı.

"Opta", İngiltere Milli Takımı'nın deplasmandaki sonuçları açısından da benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştığını, tüm müsabakalarda deplasmanda üst üste on galibiyete uzandığını ekledi. Bu, takımın tarihinde böyle bir seriyi yakalamayı başardığı ilk sefer olup, taraftarından uzakta oynadığı maçlardaki gelişimini teyit etti.

Bu rakamlar, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nın olağanüstü bir gecesinin ardından geldi. Tuchel'in takımı dünya şampiyonu karşısında güçlü bir performans sergiledi, ilk yarıya hâkimiyetini kurdu ve bu üstünlüğünü öne geçmeye çevirdi. Harry Kane, ceza sahası içinde faul edilmesinin ardından 45. dakikada kazanılan penaltıdan golü kaydetti.

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İkinci yarının başlamasıyla İngilizler üstünlüğünü sürdürdü ve Ezri Konsa, 53. dakikada Declan Rice'ın kullandığı köşe vuruşundan ikinci golü kaydetti. Dört dakika sonra ise Ben White, Jude Bellingham'ın sürüklediği hızlı bir kontratağı değerlendirerek üçüncü golü ekledi.

Üç farklı öne geçilmesine rağmen maç, Elliot Anderson'ın ceza sahası içinde Lamine Yamal'a yaptığı faul sonrası 64. dakikada kırmızı kart görmesiyle büyük bir dönüşüme sahne oldu. İspanya Milli Takımı kazandığı penaltıyı değerlendirdi ve Mikel Oyarzabal, 65. dakikada farkı azaltan golü kaydetti. 75. dakikada ise Nico Williams, İspanya'nın ikinci golünü ekledi.

Bunun ardından Tuchel, son dakikalardaki aralıksız İspanyol baskısı karşısında üstünlüğü korumak için savunma hattını güçlendirmek ve birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ancak İngiltere Milli Takımı son düdüğe kadar direnmeyi başardı; maçı 3-2 kazanarak UEFA Uluslar Ligi'nde grup liderliğini garantiledi.