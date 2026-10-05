95 yıl sonra nadir bir rekor: Esposito İtalya efsanesinin izinde

Francesco Pio Esposito, İtalyan Milli Takımı'nın yeni neslinin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak varlığını pekiştirdi. Pazartesi akşamı Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü hafta maçında İtalya'nın Türkiye'yi 3-1 yendiği karşılaşmada üçüncü golü kaydetti.

Inter'in forveti, 55. dakikada Gianluca Scamacca'nın yerine oyuna girdi ve izini bırakmak için fazla zamana ihtiyaç duymadı; 87. dakikada üçüncü golün altına imza attı.

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Bu gol, Esposito'nun 21 yaşını geçmeden milli takım formasıyla attığı yedinci gol oldu. Böylece Opta verilerine göre, 21 yaşından önce bu sayıya ulaşan İtalya tarihindeki yalnızca ikinci oyuncu oldu. Bu rakama ulaşan ilk isim ise, 25 Ocak 1931'de 20 yaş 155 günlükken yedinci golünü kaydeden efsane Giuseppe Meazza'ydı.









İtalya puanını 7'ye yükselterek A Grubu'nda ikinci sıraya yerleşti ve liderliği elinde bulunduran Fransa'nın 3 puan gerisinde kaldı. Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye puansız olarak son sırada bulunuyor.