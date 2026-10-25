90 dakikalık hakaret: Carvajal, Bilbao taraftarının kuşatması altında

Bask takımının 4-0'lık ezici galibiyetiyle sona eren Athletic Bilbao ile Getafe maçı, Bilbao taraftarlarını öfkelendiren bir sahneye tanıklık etti. Maç bitiş düdüğünün ardından Athletic oyuncusu Yuri Berchiche, Getafe savunmacısı ve eski Real Madrid oyuncusu Dani Carvajal'a yaklaştı; iki oyuncu sohbet ederek aralarındaki karşılaşmayı bir kucaklaşmayla noktaladı. Bu sahne, İspanyol bek için hâlâ acı anılar taşıyan taraftarlar tarafından hoş karşılanmadı.

Alman "Bild" gazetesi, Athletic Bilbao taraftarlarının Carvajal'a olan düşmanlığını daha maç başlamadan açıkça gösterdiğini aktardı. Taraftarlar, oyuncu topa her dokunduğunda ıslıklar çaldı ve hakaret içeren ifadeler kullandı. Oyuncunun 2023 yılına dayanan önceki bir olay nedeniyle taraftarların öfkesinin hedefi hâline gelmesinin ardından, maç boyunca gergin bir atmosfer hâkim oldu.

Bilbao taraftarları ile Carvajal arasındaki düşmanlığın kökeni, o yıl Athletic Bilbao ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren bir mücadeleye dayanıyor. İspanyol bek, kraliyet takımının formasını giydiği o dönemde, ortak bir top mücadelesinde dönemin Bask takımı savunmacısı Yuri Berchiche'ye sert bir müdahalede bulundu. Bunun sonucunda kamik kemiğinde kırıkla sonuçlanan ciddi bir sakatlık meydana geldi.

Bu olay, kendi takımının oyuncusunun maruz kaldığı sakatlığı unutmayan Athletic Bilbao taraftarlarının hafızasında büyük bir iz bıraktı. Taraftarlar, Carvajal'ı o sert müdahaleden sorumlu tutmayı sürdürdü ve bu durum, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Getafe karşısındaki son mücadelede kendisine yapılan düşmanca karşılamayı açıklıyor.

Ancak maçın bitişini takip eden sahne, tribünlere hâkim olan gergin atmosferle tamamen tezat oluşturdu. Berchiche, Carvajal'a yaklaştı ve iki oyuncu kucaklaşmadan önce birlikte konuştu. Bu, geçmişte yaşananların artık kişisel ilişkilerinin önünde bir engel teşkil etmediğinin ve anlaşmazlığı taraftarların öfkesinden uzak bir şekilde aşabildiklerinin bir işaretiydi.