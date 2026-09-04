Valencia, sezona taraftarlarını endişelendiren bir performansla başladı. İspanya Ligi'ndeki 3 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen takım, Deportivo La Coruña ve Real Betis'e yenilirken, Celta Vigo ile berabere kaldı.

Bunun yanı sıra, Valencia'nın durumu, pazar günü Liga'nın dördüncü haftasında Mestalla Stadı'na ağır bir misafir olarak gelecek Barcelona karşısında daha da kötüleşebilir gibi görünüyor.

Barcelona ilk üç maçında güçlü galibiyetler elde etti; bu da Valencia için mümkün olan 12 puandan yalnızca 1 puan toplayarak felaket bir başlangıç anlamına gelebilir.

Sport gazetesi, Valencia'nın son iki sezonun şampiyonunu uzun bir sakatlar listesiyle ağırlayacağını, 6 oyuncunun kesin olarak yer alamayacağının teyit edildiğini, 3 oyuncunun ise hâlâ şüpheli olduğunu belirtti.

Teknik direktör Carlos Corberán; menisküs sakatlığı yaşayan Copete'ye, diz arka adalesinde yırtık meydana gelen Umar Sadiq'e, ön çapraz bağında yırtık oluşan Sergi Canós'a, sağ ayak bileğinde burkulma yaşayan Justin de Haas'a, uyluk dörtbaşlı kasında sakatlığı bulunan Guido Rodríguez'e ve bir kez daha ön çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Diego López'e güvenemeyecek.

Dahası, 3 oyuncunun daha maçta oynayıp oynamayacağı konusunda şüphelerin bulunması durumun ciddiyetini daha da artırıyor; bu da Carlos Corberán'ı her zamanki ilk on birinde daha fazla değişiklik yapmaya mecbur bırakabilir.

Bunların başında, uzun süreli yokluğunun ardından dönüşü zor görünen Foulquier geliyor; onun yanı sıra uyluk dörtbaşlı kasında ağrılar yaşayan Luis Rioja ve ayak bileğinde ağrı hisseden Kaine van Ovelein de var. Bu üçlü, maç kadrosuna dahil edilemeyebilir.

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