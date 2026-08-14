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9 dakikada üç gol: Al Hilal, Roshen açılışlarındaki alışkanlığından vazgeçmiyor

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Suudi Arabistan

Zaim olayı yaratıyor

Hilal, bugün cuma akşamı Faysali ile Roshn Pro Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya geldiği maçta, 9 dakika içinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lider takım, Fransız Karim Benzema, Brezilyalı Malcom de Oliveira ve Portekizli Ruben Neves aracılığıyla 19, 26 ve 28. dakikalarda 3 gol kaydetmeyi başardı.

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İlk goldan üçüncü gole kadar geçen süre yalnızca 9 dakika. Bu da lider takımın büyük hücum gücünü kanıtlıyor.

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Futbol istatistikleri ağı "Opta"nın belirttiğine göre, Hilal, Roshn Pro Ligi'nin açılış maçlarının hiçbirinde gol atmaktan geri kalmadı.

Hilal, son iki sezonda zirveye ulaşmayı başaramamasının ardından şampiyonluğu hedefliyor. Bu durum teknik direktöre ve oyunculara yönelik bir eleştiri dalgasına yol açmıştı.


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