Leny Yoro, uluslararası fırsatının bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordu, ancak Ibrahima Konaté'nin sakatlığı Manchester United savunmacısına bir kapı araladı ve Zinedine Zidane bu kapıyı ardına kadar açmaktan çekinmedi. Fransa Milli Takımı'na çağrılması başlı başına bir sürprizken, Belçika karşısında ilk 11'de sahaya çıkması gerçek bir sınava dönüştü ve bu sınav güçlü bir mesajla sona erdi: "Yoro uluslararası seviyeye hazır."

Yoro, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldıktan sonra Zidane'ın son listesindeki sürprizlerden biriydi; ardından Konaté'nin sakatlığı nedeniyle acil durum alternatifinden ilk 11 oyuncusuna dönüştü. Zidane ona doğrudan güvenmeye karar verdi ve onu Belçika ile Fransa Stadı'ndaki karşılaşmada Maxence Lacroix'nın yanında sahaya sürdü.

Görev hiç de kolay değildi; özellikle Romelu Lukaku'nun önderlik ettiği bir hücum karşısında ve grup liderliği yarışında büyük önem taşıyan bir maçta. Ancak genç savunmacı hiçbir çekingenlik göstermedi ve uluslararası kariyerinin başından bu yana en olgun performanslarından birini sergiledi.

Yoro, maç boyunca dikkat çekici bir istikrar sergiledi ve beşi hava topu olmak üzere dokuz ikili mücadelesinin tamamını kazanarak en üst düzey rekabette fiziksel güç ve hızla başa çıkabildiğini kanıtladı.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 12:30 TOT

Parlak performansı savunma tarafıyla da sınırlı kalmadı; pas isabet oranı %93'e ulaşırken, son hücum üçgeninde bu oran %89'u buldu. Böylece oyun kurma ve topu hesapsız risklere girmeden ileri taşıma yeteneğini gösterdi.

Fransa'nın maçın büyük bölümünde skorun peşinden koşmak zorunda kalmasına rağmen Yoro sonuna kadar konsantrasyonunu korudu; ardından Fransa Milli Takımı son dakikalarda karşılaşmanın yönünü değiştirdi ve maçı 4-1'lik büyük bir galibiyetle tamamladı.









Yoro maçın ardından şunları söyledi: "Bundan daha iyi bir şey hayal edebileceğimi sanmıyorum. Kendi sahamızda, ailemle birlikte ve Belçika'ya karşı bir maç. Harika bir maçtı. Ibrahima'nın sakatlığından sonra oynama fırsatı bulduk ve hazır kalmam gerekiyordu. Çok iyi bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum ve pek çok olumlu şey var."

Zidane ise genç savunmacıyı övdü ve Konaté'nin sakatlığının teknik heyeti hızlı hareket etmeye ittiğini vurguladı. Şöyle konuştu: "Bu pozisyonda birçok oyuncu var ve Ibrahima Konaté'yi kaybettiğimizde hemen Leny'yi sahaya sürmek istedik. Harika bir maç çıkardığı ve görevini en iyi şekilde yerine getirdiği için onun adına mutluyum."

A Milli Takım'daki ilk çıkışında Yoro sınavı geçmekle kalmadı, aynı zamanda Zidane'ın hesaplarında gerçek bir seçenek olarak kendini gösterdi ve çağrılmasının yalnızca genç bir yeteneğe verilen bir ödül olmadığını kanıtladı.

En önemlisi, bu çıkış, Fildişi Sahili'nin hâlâ onu kendi milli takımını temsil etmeye ikna etme umudunu taşıdığı bir dönemde geldi. Böylece Fransa Stadı gecesi, Fransa Milli Takımı ile büyük bir geleceğe sahip olabilecek yeni bir Fransız yeteneğinin erken bir ilanı niteliğine büründü.