Eduardo Camavinga'nın Fransa Milli Takımı'yla sergilediği parlak performans sadece geçici bir an değildi; adeta Real Madridli oyuncunun, ilk çıkışından bu yana herkesin görmeyi beklediği yola geri döndüğünün net bir ilanı gibiydi. Zinedine Zidane'ın yönetiminde Fransız orta saha oyuncusu parlaklığının bir kısmını yeniden kazandı ve Real Madrid ile müsabakalara dönüş öncesinde José Mourinho'ya değerli bir destek sağladı.

2019 yılında Rennes ile on yedi yaşında sahalara çıktığı andan itibaren Camavinga'nın adı büyük beklentilerle anıldı; ardından 2021'de Real Madrid'e transfer oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda etkili bir rol üstlendi.

Ancak kariyeri bu noktadan sonra beklenen istikrarla ilerlemedi; etkinliği giderek azaldı, takımın başına birçok teknik direktör geçti ve kendisini çoğu zaman yedek kulübesine mahkûm halde buldu. Nihayetinde geçen sezon kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih karşısında kırmızı kart görmesinin ardından işler daha da karmaşık hale geldi; sezonunda belirgin bir iz bırakan bu hata sonrası Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosu hesaplarının dışında kaldı.

José Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte Camavinga, sezon başından itibaren daha fazla forma şansı elde etti ve sakatlıklardan uzak kalmasının da avantajıyla seviyesini kademeli olarak yeniden kazanmaya başladı.

Bu gelişme, Zinedine Zidane'ı onu Fransa Milli Takımı'na çağırmaya ikna etmeye yetti ve yeni teknik direktörün ilk kadrosunda yer alan oyuncunun yanıtı sahada hızla geldi; nitekim bu bilgiyi Fransız "Foot Mercato" sitesi aktardı.

Milli ara boyunca gösterdiği dikkat çekici performansların ardından Camavinga, Stade de France'ta Belçika karşısında ilk on bire döndü ve Fransa forması altında en iyi maçlarından birini sergiledi.

4-1'lik galibiyette sahada kaldığı 88 dakika boyunca Real Madridli oyuncu orta sahada hâkimiyetini kurdu, pas isabeti yüzde 89'a ulaştı, hücum üçgeninde 11 pas gönderdi ve Fransız atak organizasyonlarının en önemli anahtarlarından biri oldu.

Etkisi yalnızca hücum tarafıyla sınırlı kalmadı; Belçika'nın ataklarına karşı büyük bir fiziksel mücadele ortaya koydu, 8 kez topu geri kazandı ve 4 top kesme gerçekleştirerek Manu Koné ile güçlü bir ikili oluşturdu.

Dikkat çeken bu performans Real Madrid'i sevindirdi; İspanya'da ise Camavinga'ya yönelik övgüler, özellikle oyuncunun Zidane yönetiminde daha özgüvenli ve etkili görünmesinin ardından arttı.

Mourinho açısından ise Camavinga'nın Fransa ile ortaya koyduğu performans değerli bir hediye niteliğinde; zira Real Madrid'in teknik direktörü, kulübün onu transfer etmekte ısrarcı olmasını sağlayan görüntüyü kademeli olarak yeniden kazanan bir orta saha oyuncusuna sahip oldu. Zidane'ın ise Fransa Milli Takımı projesi için Camavinga'da temel bir parça bulduğu görülüyor.