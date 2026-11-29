Lamine Yamal, Barcelona'nın ilk 11'ine en iyi şekilde döndüğünü ilan etmek için 85 saniyeden fazlasına ihtiyaç duymadı. Genç yıldız, bugün pazar günü Riazor Stadyumu'nda oynanan La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Deportivo La Coruña ağlarını erken bir golle sarstı ve şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada Katalan ekibine mükemmel bir başlangıç yaptırdı.

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Genç yıldızın golü, Barcelona formasıyla parladığı kariyerine yeni bir sayfa ekledi. Ceza sahası içindeki zekice hareketlerinden yararlanan Yamal, ev sahibinin hesaplarını bozan etkileyici bir golle skoru açtı. Gol, ezeli rakibi Real Madrid'in puan kaybını değerlendirip zirvedeki farkı açmak isteyen Katalan ekibi için tam da doğru zamanda geldi.

Karşılaşmanın başlangıcındaki tek önemli gelişme Yamal'ın dönüşü değildi. Oyuncunun sahaya çıkması, fiziksel durumu konusunda da içleri rahatlattı. Yamal, sağ ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle son Avrupa maçında Sabah karşısında forma giyememiş, ardından hazır hale gelerek Alman teknik direktör Hansi Flick'in planlarına geri dönmek için yeşil ışık almıştı.

Lamine Yamal, maçın ikinci dakikasında, başlama düdüğünün üzerinden yalnızca 85 saniye geçmişken skoru açarak adını hemen öne çıkardı. Dani Olmo'nun ceza sahası içindeki akıllıca hamlesinden yararlanan genç oyuncu, Barcelona'yı erkenden öne geçirdi ve Riazor'daki Deportivo taraftarlarını şoka uğrattı.

Gol, Barcelona için yalnızca güçlü bir başlangıç anlamına gelmedi, Yamal açısından da özel bir istatistiksel değer taşıdı. İstatistik hesabı "Mister Chip", oyuncunun ağları sarsmak için yalnızca 85 saniyeye ihtiyaç duyarak La Liga kariyerinin en hızlı golünü attığını ortaya koydu.

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Genç yıldızın önceki rekoru, Barcelona'nın Valencia'yı 5-0 yendiği Eylül 2026'daki karşılaşmada kaydedilen 5 dakika 9 saniyeydi. Yamal, Deportivo karşısındaki erken golüyle kendi kişisel rekorunu geliştirdi.

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Deportivo: Erken gol yemek kabusa dönüştü

İstatistiksel ilginçlikler Lamine Yamal'ın kişisel rekoruyla sınırlı kalmadı. "Mister Chip" hesabı, Deportivo La Coruña'nın maçların ilk dakikalarında gol yeme sorununa da dikkat çekti.

Ekip, üst üste ikinci maçında ilk 90 saniye içinde gol yedi. Deportivo, 21 Kasım 2026'da Alavés'e 3-1 kaybettiği karşılaşmada 83. saniyede kalesinde golü görmüştü ve o golü Ángel Pérez atmıştı.

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Aynı senaryo Barcelona karşısında da tekrarlandı. Yamal'ın öne geçiren golü atmak için yalnızca 85 saniyeye ihtiyaç duymasıyla, art arda iki maçta erken darbe alan Deportivo, maç başlangıçlarında süregelen bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Flick, endişelerin ardından hücum silahına yeniden kavuştu

Lamine Yamal'ın ilk 11'e dönüşü Hansi Flick için önemli bir destek oldu. Alman teknik direktör, sağ ayak bileğinde rahatsızlık hisseden oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah maçında riske atmamayı tercih etmişti.

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Sorunu atlatıp hazır hale gelen Yamal, sağ kanattaki görevine geri döndü. Çalımları, pozisyon yaratma becerisi ve son üçte birlik bölgedeki etkili hareketleriyle Barcelona'ya en önemli hücum silahlarından birini yeniden kazandırdı.

Flick, bireysel çözümler gerektiren maçlarda, özellikle de geride kalıp alanları kapatan takımlara karşı fark yaratmak için genç oyuncunun yeteneklerine güveniyor. Bu da Yamal'ın ilk 11'deki varlığını Katalan ekibinin planlarında önemli bir unsur haline getiriyor.

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Real Madrid'den hediye ve zirvede yalnız kalma fırsatı

Barcelona, Deportivo karşısına üç puanı almak gibi net bir hedefle çıktı. Real Madrid'in Deportivo Alavés'e 2-1 yenilmesi, Katalan ekibine La Liga'daki zirve yarışında ezeli rakibiyle arasındaki farkı açma kapısını araladı.

Yamal'ın erken golü, bu hedefe ulaşmak için mümkün olan en iyi başlangıç gibi göründü. Gol, Barcelona'ya erken bir üstünlük sağladı ve takımın üstünlüğünü pekiştirip olumlu sonuçlarını sürdürmeyi amaçladığı karşılaşmada oyuncuların üzerindeki baskıyı azalttı.

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Maç, Barcelona taraftarları için ayrıca ek bir önem taşıyor. Karşılaşma, takımın sekiz yıl aradan sonra Riazor'a yaptığı ilk ziyaret olmasının yanı sıra kulübün 29 Kasım'a denk gelen 127. kuruluş yıl dönümüyle de aynı güne rastladı.

Böylece Lamine Yamal'ın dönüşü, zorunlu bir aranın ardından gelen sıradan bir maç olmanın ötesine geçti. Bu dönüş, Barcelona'nın tarihini kutlamak, bugününü güçlendirmek ve La Liga yarışındaki rakiplerine net bir mesaj vermek istediği bir günde rekor bir gol ve mükemmel bir başlangıçla taçlandı.