Mısır genç kadın hentbol milli takımı, hâlihazırda Romanya topraklarında düzenlenen dünya şampiyonasının kayıtlarına yeni bir altın sayfa ekledi; grubunu tam puanla lider tamamlayarak eşi görülmemiş tarihi bir başarıya imza attı.

"Hentbolun Firavunları", ilk turdaki maceralarına Fiji karşısında sergilediği muhteşem bir hücum gösterisiyle perde indirdi. Karşılaşma, dünya şampiyonası tarihinde tek bir maçta atılan en fazla gol rekorunun kırıldığı bir müsabakada, daha önce görülmemiş bir skorla (83-17) sona erdi.

Bu istisnai başarı bir tesadüf değildi; 2008 doğumlulardan oluşan Mısır milli takımının başlattığı kusursuz bir yolculuğun taçlanışıydı. Ekip, Hırvatistan'ı 27-24 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı, ardından Fransa engelini de aynı skorla, 29-24 aşarak konumunu güçlendirdi ve ön eleme turunu 9 puanla, tam puanla tamamladı.

Bu başarılar, Mısır milli takımının turnuvanın en zoru olarak nitelendirilen ve takipçiler ile uzmanların başında Fransa ve Hırvatistan gibi köklü ekiplerin bulunması nedeniyle "ölüm grubu" olarak adlandırdığı bir gruba hükmetmeyi başarmasıyla iki kat önem kazanıyor.

Bu istisnai performansla Mısır gençleri, şampiyonanın ana turuna hak ederek ve layıkıyla vize aldı. Yanlarında muazzam bir moral gücü ve Mısır hentboluna eklenecek yeni bir dünya rekoru taşıyorlar; bu da yükselen neslin gücünün ve Avrupa kıtasının büyükleriyle rekabet edebilme kapasitesinin umut verici bir göstergesi.