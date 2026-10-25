Barcelona rezerv takımının en dikkat çekici isimlerinden Shane Kluivert, sol bacağındaki arka adale kasında sakatlık yaşadı ve bu sakatlık onu 8 hafta boyunca sahalardan uzak tutacak.

Sport gazetesi, 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun yeni sezon hazırlık döneminde teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yer aldığını, ayrıca bu sezon UEFA Gençler Ligi'nde ilk gençlik takımıyla oynama fırsatı bulduğunu belirtti.

Barcelona kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden tıbbi bir açıklama yayınlayarak Hollandalı kanat oyuncusunun sakatlığını ve tahmini iyileşme süresini duyurdu.

24 Eylül 2007 doğumlu olan ve Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal ile Xavi Espart'ı da içeren aynı kuşağa mensup Shane Kluivert, Barcelona'nın ilk takımıyla ilk kez sahaya çıkma hayalini henüz gerçekleştiremedi.

Ancak hücum hattındaki üç mevkide de oynayabilme yeteneği sayesinde Flick'in dikkatini çoktan çekmiş durumda; ayrıca Barcelona Atlètic saflarında da yerini sağlamlaştırmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Kluivert, Barcelona'nın rezerv takımıyla 21 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp 2 gol de asist yaptı. Ayrıca, teknik direktör Pol Planas'ın takımının play-off turunda turnuvadan elenmesine kadar UEFA Gençler Ligi'ndeki tüm maçlarda forma giydi ve bu müsabakada 3 gol kaydetti.

Bu sezon ise Shane Kluivert, esasen sol kanat mevkisinde görev yapıyor; ancak seviyesini düzenli bir biçimde koruma konusunda daha büyük zorluklar yaşıyor.

Şu ana kadarki en iyi maçları, Peña Sport karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyette oldu; zira Hollandalı oyuncu bu maçta 2 gol atarken, bir köşe vuruşundan Andrés Fari'ye de gol asisti yaptı.