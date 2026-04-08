Senegalli Aliou Cissé, Libya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak görevinden ayrıldığını duyururken, basın haberleri de sebebi ortaya koydu.

50 yaşındaki Cissé, Mart 2025’te iki yıllık ve üçüncü yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşmeyle Libya Milli Takımı’nın başına geçmişti; ancak görevini tamamlamadı ve bugün çarşamba günü sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

2021 Afrika Uluslar Kupası’nı Senegal ile kazanan teknik direktör, “Instagram” platformundaki hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Geçen mart ayı benim için istisnaiydi; çünkü Libya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak son kampımı yaşadım. Hem profesyonel hem de kişisel açıdan çok zengin bir maceraydı ve sizlere yürekten birkaç söz söylemeden ayrılmam mümkün değildi.”

Şöyle ekledi: “Teknik ekibe ve oyunculara: Karşılaştığımız zorluklara rağmen, birlikte ortaya koyduğumuz çalışmadan ve elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum. Bu takıma çok inanıyorum ve onu ileriye taşımak için çabalarınızı sürdüreceğinizden en ufak bir şüphem yok.”

Cissé devam etti: “Libyalı taraftarlara: Beni karşılarken gösterdiğiniz sıcaklık, coşkunuz ve sınırsız desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizleri asla unutmayacağım ve Akdeniz Şövalyeleri’nin her zaman size güvenebileceğini biliyorum. Gelecekte hepinize başarılar diliyorum.”

Cissé, Libya Milli Takımı ile 10 maça çıktı; 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve yalnızca 2 kez mağlup oldu.

Öte yandan “Foot Africa” sitesi, Libya Futbol Federasyonu’nun yaşadığı mali kriz nedeniyle Cissé’nin 8 ay boyunca maaş almadan çalıştığını açıkladı.

“Ghana Soccer” ağı da teknik direktörün görev süresi boyunca alacaklarının ödenmesinde büyük gecikmeler yaşadığını bildirdi.

Her ne kadar nisan ayının başlarında çıkan bazı haberlerde Libya Federasyonu’nun yakın zamanda bu birikmiş alacakların büyük bir kısmını ödediği belirtilse de, ağ, istifası anına kadar en az bir aylık maaşın ödenmemiş kaldığını doğruladı.

