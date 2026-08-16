72 saat sürprizi yarattı: Mourinho yeni bahsini kazanıyor

Carlos Espí, «kendi ayakları üzerinde doğrulmak» ifadesinin gerçek anlamını cisimleştiriyor. José Mourinho, ceza sahasına akın etmeyi iyi bilen, kendisini her zaman doğru yerde ve doğru zamanda bulmasını sağlayan içgüdüsel bir gol yeteneğine sahip, sonuç odaklı bir forvet arıyordu ve görünüşe göre aradığını eski Levante forvetinde buldu.

Espí'nin değerini kanıtlaması için yalnızca üç maç yeterli oldu; bunların arasında, önümüzdeki dönemde Real Madrid ile ortaya koyabileceklerinin sadece bir başlangıcı niteliğindeki iki gol de vardı.

Bu mevki adeta özellikle Espí için tasarlanmış gibi görünüyor. Real Madrid, uzun süredir onun özelliklerine sahip bir forvetten yoksundu; maçları hava toplarıyla sonuca ulaştırabilen, yer fırsatlarını verimli bir şekilde değerlendiren ve ceza sahası içinde akıllıca hareket eden bir oyuncu.

Joselu'nun 2024 yılındaki ayrılığından bu yana bu tür forvetler Real Madrid'in soyunma odasından kaybolmuştu; ta ki Mourinho, Espí'de eski forveti Emmanuel Adebayor'un bir versiyonunu, ya da ceza sahası içindeki «Manolito» olarak tanımlanabilecek, oyun anlayışının ihtiyaç duyduğu o santrforu bulana kadar.

Espí, tüm bu beklentilere sükûnet ve özgüvenle yaklaşıyor; dikkat çekici bir ciddiyet ve olgunlukla çalışmayı sürdürüyor. Portekizli teknik adamın kendisine gösterdiği büyük güvenin yanı sıra, eski Valencia forveti, Real Madrid'in transferi için ödediği 25 milyon euroluk bedeli şimdilik haklı çıkaran bir soğukkanlılık sergiliyor.

Espí takıma Kylian Mbappé'nin yedeği olarak katıldı, ancak bu tempoda ilerlemeyi sürdürürse, rolü sadece bir yedeklikten çıkıp oyun dakikaları için gerçek bir rakibe dönüşebilir; hem de yalnızca Endrick'in aleyhine olmakla kalmayıp, çok sayıda gol atma kabiliyetiyle birlikte.

En tehlikeli silahını ortaya koyan iki gol

Şu ana kadar attığı iki gol, doğuştan bir forvet olarak yeteneklerinin açık bir kanıtı niteliğinde. Budapeşte'de Ferencváros karşısında skoru açtı ve Valverde'nin verdiği kilit pasın ardından Real Madrid forması altındaki ilk golünü kaydetti.

Ardından Schalke karşısında tekrar sahne aldı; Carreras'ın uzak direğe yaptığı ortaya yükseldi ve topu ustaca bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.

Espí'nin 1,94 metrelik boyu, özellikle hava toplarında en öne çıkan silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu, Real Madrid'in son yıllarda özlemini çektiği bir özellik olup, ona ortalar ve duran toplarla başa çıkmada ek bir kabiliyet kazandırarak ceza sahası içinde sürekli bir tehdit haline gelmesini sağlıyor.

Bu hızlı yükselişin arkasında bir o kadar heyecan verici bir hikâye yatıyor. Zira yalnızca birkaç hafta önce Espí, Premier Lig'e transfer olmaya hazırlanmaktan Real Madrid formasını giymeye ve Mourinho'nun en yeni keşfine dönüşmeye geçerek 72 saatlik bir çılgınlık yaşadı.

Oyuncu, ilk maçının ardından, sahaya çıktığı anda Portekizli teknik adamın kendisine verdiği talimatları hatırlayarak şunları söyledi: «Kendin ol, ceza sahasında kal, çünkü maç zordu, ve elinden gelenin en iyisini yap».

Espí'nin mesajı hızla kavradığı görüldü. Çoğunlukla ilk dokunuşta gelen golleri, ceza sahası içinde nasıl hareket edeceğini çok iyi bilen bir forvetin doğuştan gelen yeteneğini ortaya koyuyor; bu da Mourinho'yu, yeni sezona şimdiden hazır görünen ikinci hücum tercihiyle mutlu etti.

Espí, ilk çıkışında Real Madrid'e ikincil bir rolle yetinmek için gelmediğini belirterek şöyle konuştu: «Bu bir rüya. Ben burada takım arkadaşlarıma yardım etmek, elimden gelenin en iyisini yapmak ve teknik direktörün bana verdiği her fırsatı değerlendirmek için varım».

Birkaç hafta sonra ise genç forvetin sözleri âdeta bir kehanete dönüşmüş gibi görünüyor. Fırsatları buldu ve onları heba etmedi; en önemlisi de Real Madrid'in belki de nihayet ceza sahası içinde özlemini çektiği forveti bulduğunu kanıtlamaya başladı.