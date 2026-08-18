Barcelona, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma çabalarını sürdürüyor. Katalan kulübü, hücum hattını güçlendirmek için ilk hedefi olarak gördüğü Arjantinli forvetten vazgeçmezken, transferi bitirmek için iki ya da üç günü aşmayacak bir süre belirledi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Rodri ve Joao Cancelo transferlerine yaklaştıktan sonra Julian Alvarez transferini bitirmek için elinden gelen tüm çabayı göstermeye niyetli; söz konusu iki transferde ise geriye yalnızca resmi açıklama kaldı.

Katalan kulübü, Alvarez'i Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığını telafi etmek için en iyi seçenek olarak görüyor.

Arjantinli forvet, Barcelona'nın kupayı 11 yıldır kaldıramadığı ve kulüp taraftarlarının en çok arzuladığı hedef olan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yeniden mücadele etmeyi umduğu bir kadronun son dokunuşu niteliğinde olacak.

Gerek başkan Enrique Cerezo gerekse icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin cephesinden gelen açık ret cevabına rağmen, Barcelona, Diego Simeone'nin salı günü çarşamba günü Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Malaga maçının kadrosundan çıkardığı Julian Alvarez'i transfer etmeyi yeniden deneyecek.

Bununla birlikte Simeone, Gil Marin'in görüşüne katıldı; ancak Atletico Madrid taraftarlarına Alvarez'e karşı uygun gördükleri tutumu ifade etme özgürlüğü tanıdı.

Barcelona, önümüzdeki saatler ve günlerde, hâlâ Katalan kulübünün formasını giyme hayali kuran ve bu hayali gerçekleştirmek için yeni bir adım atabilecek olan Alvarez'in geleceğinin netleşmesini bekliyor.

Barcelona yönetimi, Alvarez dosyasını sonuçlandırmak için önümüzdeki iki ya da üç günü son tarih olarak belirledi. Bu süre içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde, sportif yönetim masasında bulunan alternatiflerden birini devreye sokacak.

Alvarez, Barcelona forması giyme isteğini Dünya Kupası sırasında sarf ettiği şu sözlerle açıkça dile getirmişti: "Saklanamam, en iyisi ayrılmak, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."