Bir basın raporu bugün pazartesi günü, Gianni Infantino'nun FIFA başkanı olarak yeni bir dönem için önündeki net yolu ortaya koydu.

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"Mundo Deportivo" gazetesi, FIFA'nın başkanlık adaylıklarının sunulması için belirlediği son teslim tarihine 72 saatten az bir süre kaldığını yazdı.

Bu ayın 18'ine denk gelen önümüzdeki çarşamba günü, belirlenen tarih. Son dakika sürprizleri bir yana, tüm işaretler Gianni Infantino'nun Mart 2027'de yeniden seçilmesi için net bir fırsata sahip olacağını gösteriyor.

Bu durum, geçtiğimiz yaz Dünya Kupası maçlarının yayın haklarının bir kısmını yabancı yatırımcılara satma niyeti etrafında kopan tartışmaya rağmen gerçekleşiyor.

Çünkü şu an itibarıyla, son dakika sürprizleri bir yana, mevcut başkana rakip olabilecek yalnızca bir alternatif bulunuyor. O da eski Japon millî oyuncu ve Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima.

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Ancak bunu gerçekleştirmek için, FIFA tüzüğüne göre gerekli olan asgari beş aday sayısına ulaşabilmek adına Avrupa Futbol Birliği'ne (UEFA) bağlı bazı Avrupa federasyonlarının desteğine ihtiyacı olacak.

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Adı geçen diğer tüm isimler eleniyor; bunların arasında Tottenham'ın eski İsviçreli oyuncusu Ramon Vega ve Arsenal'in eski Fransız teknik direktörü Arsene Wenger de bulunuyor. Wenger hiçbir zaman böyle bir adım atmayı düşünmedi.

Infantino'nun muhalifleri, Wenger'i küresel şöhreti ve dürüstlükle özdeşleşen imajının yanı sıra yetkinliği ve geniş tecrübesi sayesinde ideal bir aday olarak görüyordu.

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Avrupa kıtasına mensup olmasına rağmen Avrupa Futbol Birliği "UEFA" ile bağlantılı değil; aynı zamanda Afrika ve Asya'da da takdir görüyor ve küresel futbol geliştirme müdürü sıfatıyla FIFA'nın 211 üye federasyonuyla yıllarca çalıştı.

Tek adaylıkla kazanma senaryosu

Eğer Gianni Infantino cuma gününe kadar adaylığını sunan tek aday olursa, önümüzdeki yılın 18 Mart'ında Rabat'ta yapılması planlanan kongrede resmî onay beklenmek üzere, derhal yeniden başkan olarak tanınacak.

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Kozo Tashima'nın nihayetinde aday olmaya karar vermesi durumunda ise, Fas'taki bu kongrenin sonucunu görmek için beklemek gerekecek. Kazanan isim 106 ulusal federasyonun desteğine ihtiyaç duyacak.

Oylamaya gidilmesi gerekmesi halinde ise, son birkaç ayda yaşanan çalkantılara rağmen Gianni Infantino, genel kurulda altı kıtasal konfederasyondan üçünün çoğunluk desteğine sahip.

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Afrika Futbol Konfederasyonu, 54 federasyonu temsil eden İsviçreli yönetime desteğini sürdüreceğini şimdiden açıkça belirtti. Aynı durum, 11 üye federasyonu bulunan Okyanusya Futbol Konfederasyonu ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) diğer on federasyonu için de geçerli.

Avrupa Futbol Birliği (UEFA) önderliğindeki muhalif cephe ise bu konuda en açık sözlü taraf; 55 üye federasyonundan kaçının mevcut başkanı destekleyeceğini ya da reddedeceğini göreceğiz.

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Başlangıçta Infantino'nun görevde kalmasına karşı çıkan 41 üyeli CONCACAF federasyonlarının ve 47 temsilciye sahip Asya Futbol Konfederasyonu'nun nihai tutumu ise hâlâ belirsiz. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz.