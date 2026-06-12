7 yıl sonra... Aguirre, Mısır adına Güney Afrika'dan intikamını aldı

Meksika milli takımının teknik direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında konuk Güney Afrika'yı yenerek kişisel bir intikam aldı.

Agüero, dün Perşembe akşamı 3 kırmızı kartın çıktığı maçta (biri ev sahibi, ikisi konuk takımdan) Meksika milli takımını Afrika ekibine karşı 2-0'lık değerli bir galibiyete taşıdı.

67 yaşındaki Aguirre, 2019 yılında Mısır milli takımının teknik direktörüyken bu takımdan beklenmedik bir yenilgi yedikten sonra, Güney Afrika milli takımından intikamını aldı.

Mısır milli takımı, ev sahipliği yaptığı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'ya karşı beklenmedik bir mağlubiyet (0-1) aldıktan sonra son 16 turunda elenmişti.

O maçta Güney Afrika milli takımının tek golünü Thembenkosi Lorch attı.

Bu yenilgi, Aguirre'nin Mısır milli takımındaki görevinden alınmasına neden oldu ve Aguirre, Ağustos 2018'den Temmuz 2019'a kadar Firavunlar'ın teknik direktörlüğünü sadece 12 maçta sürdürebildi.