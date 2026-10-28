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7 milyon euro: Mbappe, Çin'le yaşadığı krizin bedelini ödüyor

Real Madrid
K. Mbappe
İspanya
Fransa
Çin

Özür hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Real Madrid'in forvet oyuncusu Kylian Mbappé, geçtiğinde çıktığı ve eski Çin lideri Mao Zedong'u "diktatör" olarak nitelendirdiği videonun yol açtığı tartışmanın etkilerini şimdiden hissetmeye başladı.

Bu video sonucunda Çin hükümeti, Mbappé'nin açıklamasından duyduğu derin rahatsızlığı derhal dile getirirken, Çin resmi televizyonu İspanya Ligi maçlarının yayınını kısmen askıya aldı; birçok Çinli sponsor ise Fransız forvetle olan ortaklıklarını sona erdirdiklerini açıkladı.

"Foot Mercato" ağı, Fransız gazetesi "L'Équipe"e dayandırarak, bu durumun bir enerji içeceği şirketi olan ve oyuncunun sesini ve görüntüsünü lehine kullandığı Pocswella şirketi ile Çin'de ünlü bir süt ürünleri şirketi olan Mengniu için geçerli olduğunu aktardı.

Bu iki sözleşme, Real Madrid oyuncusuna yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazandırıyordu ve sırasıyla Şubat ve Mart 2027'de sona ermesi planlanıyordu; bu gürültü koparmasaydı, yenilenmeleri büyük olasılıkla söz konusu olacaktı.

Gazete, Mbappé'nin özrünün durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğine dikkat çekti.

Mbappé dün bir özür metni yayımlayarak şöyle demişti: "Yakın zamanda benimle yapılan bir röportaj sırasında, bir fotoğrafım hakkında yorumda bulundum, ancak yorumum yerinde değildi ve şimdi bunun Çin'deki ve dünyadaki Çin topluluklarındaki pek çok kişinin duygularını incittiğinin farkındayım."

Şunları ekledi: "Sözlerimin rahatsız ettiği herkesten özür dilerim, bu asla niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içten üzüntümü dile getiriyorum."






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