7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: 3-4

Çaykur Rizespor ile hazırlık mücadelesinde karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Son hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile Rize'de karşılaşan sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede ilk gol 13. dakikada penaltı vuruşuyla Skoda'dan geldi. Bordo mavili ekip 4 dakika sonra Abdülkadir Ömür ile beraberliği bulurken 21. dakikada yine Abdülkadir topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Haberin devamı aşağıda

34. dakikada sahneye bir kez daha Skoda çıkarak skoru 2-2'ye taşıdı. İlk yarıdaki gol yağmuru 42. dakikada Nwakaeme ve 44. dakikada Pereira ile devam etti ve Trabzonspor soyunma odasına 4-2 önde girdi.

Daha fazla takım

49. dakikada Abdullah Durak, Çaykur Rizespor'un üçüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle oyun sık sık durururken maçta başka gol olmadı.

Trabzonspor Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Beşiktaş'la, Çaykur Rizespor ise ile karşı karşıya gelecek.