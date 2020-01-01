7 gollü maçta kazanan Trabzonspor: 3-4
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Son hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile Rize'de karşılaşan Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede ilk gol 13. dakikada penaltı vuruşuyla Skoda'dan geldi. Bordo mavili ekip 4 dakika sonra Abdülkadir Ömür ile beraberliği bulurken 21. dakikada yine Abdülkadir topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
34. dakikada sahneye bir kez daha Skoda çıkarak skoru 2-2'ye taşıdı. İlk yarıdaki gol yağmuru 42. dakikada Nwakaeme ve 44. dakikada Pereira ile devam etti ve Trabzonspor soyunma odasına 4-2 önde girdi.
49. dakikada Abdullah Durak, Çaykur Rizespor'un üçüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle oyun sık sık durururken maçta başka gol olmadı.
Trabzonspor Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Beşiktaş'la, Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.