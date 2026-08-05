61 Değil: Salah'ın Trabzonspor'daki Forma Numarası Açıklandı

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Türk ekibi Trabzonspor'a resmi transferini duyuran videoda 61 numaralı formayla göründü; ancak daha sonra yeni takımında bu formayla oynamayacağı ortaya çıktı.

Trabzonspor, Liverpool'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından bugün çarşamba günü Mohamed Salah'ı bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Salah, Anfield kalesinde geçirdiği bireysel ve takım başarılarıyla dolu 9 yılın ardından geçen sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.

Salah'ın videodaki forma numarası geniş çapta soru işaretleri yarattı; özellikle Mısır Milli Takımı'nın kaptanının Liverpool'da geçirdiği yıllar boyunca 11 numaralı formayı giymiş olması dikkat çekiyordu. Ancak daha sonra 61 numarasının Trabzon şehri için tarihi bir sembolü temsil ettiği anlaşıldı; zira bu numara, Türk araç plaka sistemindeki il koduna işaret ediyor.

Yıllar geçtikçe bu numara, şehirdeki kimlik ve aidiyetin en belirgin sembollerinden birine dönüştü; mağaza isimlerinde ve sosyal medya hesaplarında yer almaya başladı. Ayrıca 61 numaralı Trabzonspor forması, kulüp taraftarları arasında özel bir yere sahip.

Türk gazetesi "Sabah" ise Mohamed Salah'ın, Mısır Milli Takımı'nda giydiği 10 numaralı formayla oynayacağını ortaya koydu.

Gazete, Mohamed Salah için 11 numaralı özel bir forma basıldığını, ancak son anda 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın Mısır Milli Takımı'nda giydiği 10 numaralı formayı giymek istediğini ekledi.

Trabzonsporlu oyuncu Arnavut Ernest Muçi'nin ise forma numarasından feragat ederek onu Mısırlı yıldıza verdiğini belirtti.



