Tottenham, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadrosunu tamamlama arayışı çerçevesinde, Manchester City'nin yıldızlarından birini transfer etmek için 60 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayı tamamlamaya yaklaşıyor.

Londra ekibi, mevcut yaz transfer döneminde cömertçe harcama yaptı ve City'nin forvetiyle anlaşma sağlanması, yaz dönemindeki toplam harcamasını yaklaşık 300 milyon sterline çıkaracak; bu da tarihi bir rekor niteliğinde.

"Football Insider" sitesine bilgi veren kaynaklar, Tottenham'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu transfer etmek için Manchester City ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini ve anlaşmanın transfer dönemi kapanmadan tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Savinho, geçen yaz Pep Guardiola'nın onu transfer etme çabalarını engellemesinin ardından 12 aydan uzun süredir Tottenham'ın ilgi alanında kalmıştı. Brezilyalı kanat oyuncusuna o dönemde City teknik direktörünün sezon planlarının bir parçası olacağı bildirilmişti, ancak Premier Lig'de yalnızca yedi maçta ilk 11'de yer alabildi.

Tottenham, bu yaz Roberto De Zerbi ile anlaşmasının ardından transfere olan ilgisini yeniden canlandırdı; İtalyan teknik adam kanat seçeneklerini güçlendirmek istiyor.

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Aynı kaynağa göre, "Tottenham, 22 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlar konusunda anlaştı".

Aynı sitenin transferlere ayrılmış podcast'i, tüm tarafların anlaşmanın yaz transfer döneminin kapanmasından önce tamamlanacağından emin olduğunu ortaya koydu. Aktarılanlara göre, Savinho Tottenham'a gitmek için büyük çaba sarf ediyor ve 60 milyon sterlinlik bir teklifin anlaşmayı tamamlamak için yeterli olduğuna inanılıyor.

Savinho, 2024 yılında Troyes'ten katılmasından bu yana Manchester City'de gerçek bir etki bırakmakta zorlandı; kulüpte oynadığı 84 maçta yedi gol atıp 13 asist yaptı.

Savinho, Enzo Maresca'nın planlarında kenarda kalır gibi göründüğü için Manchester City kulübüne ayrılma isteğini bildirmişti. Premier Lig'de yeteneğini yeterince gösteremese de De Zerbi, onun Tottenham'ın hücum hattı için ideal bir katkı olacağını düşünüyor.

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