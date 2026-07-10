6 yıllık bir sakatlık… Mbappé, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyemeyecek mi?

Fransa milli takımı, Fas’ı 2-0 yenerek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldikten sonra endişe verici bir darbe aldı; Kylian Mbappé, maçın 77. dakikasında sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Mbappé, maçın ardından yaptığı açıklamada, sakatlığının ayak bileği bölgesinde hafif bir ağrıya neden olduğunu belirtmiş ve yarı final maçına hazır olacağını ifade etmişti.

Buna rağmen, Fransız "Monte Carlo" radyosu, Mbappé'nin ayak bileğindeki sakatlığın, 2020 yılında Paris Saint-Germain'de oynarken yaşadığı sakatlıkla aynı olduğunu doğruladı. Bu durum, İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi ile oynanacak yarı final maçı öncesinde, sağlık ekibinin Mbappé'nin durumuna son derece dikkatli yaklaşmasına neden oluyor.

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Haberlere göre, sakatlanan ayak bileği son yıllarda belirgin bir şekilde iyileşti, ancak hâlâ nispeten “hassas” olarak sınıflandırılıyor; bu da bir sonraki maç öncesinde tam olarak iyileşmemesi durumunda bir nüksetme olasılığını artırıyor.

Mbappé, turnuvada gol sayısını 8’e çıkararak Lionel Messi ile gol krallığı sıralamasında başa baş gelmesinin yanı sıra, Fransa’yı üst üste üçüncü kez yarı finale taşımada da belirleyici bir rol oynadı ve teknik direktör Didier Deschamps’ın sisteminde vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

Şu anda Fransız Futbol Federasyonu, milli takım kaptanının oynamayacağını doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı; ancak İspanya ile Belçika arasındaki maçın galibi karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı, önümüzdeki birkaç gün içinde geçireceği tıbbi testlerin sonuçlarına bağlı olacak.

Fransız taraftarlar, önümüzdeki maçın önemi ve “Les Bleus”un Dünya Kupası şampiyonluğunu geri kazanmaya bir adım daha yaklaşması nedeniyle, Mbappé’nin durumundaki gelişmeleri endişeyle bekliyor.