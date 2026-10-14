Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı İsviçreli Gianni Infantino'nun yaklaşan FIFA seçimleri öncesinde konumunu güçlendirmeye yönelik yeni bir hamlesini ortaya çıkardı.

Birçok ülke, yaklaşan seçimlerde Infantino'ya verdiği desteği geri çekti. Bu gelişme, İsviçreli yöneticiye yönelik ve geçen Dünya Kupası'ndan bu yana zirveye ulaşan sert eleştirilerin gölgesinde yaşandı.

"The Athletic" gazetesine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) 2027 ile 2030 yılları arasında dünya futbolunu geliştirmek amacıyla 6 milyar doları aşan bir finansman paketi önermesi bekleniyor.

Plan, her üye federasyona yapılacak ödemelerin dört yıl boyunca başlangıçta öngörülen 10 milyon dolar yerine 25 milyon dolara çıkarılmasını ve altı kıta federasyonunun her birine 99 milyon dolar ayrılmasını kapsıyor.

Bu programı finanse etmek için Gianni Infantino başkanlığındaki Uluslararası Futbol Federasyonu, rezervlerinden 3,5 milyar doların üzerinde bir tutarı çekecek. Bu durum özellikle 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşık 15 milyar dolar olarak tahmin edilen olağanüstü ticari gelirleri sayesinde mümkün oluyor.

Bu öneri, FIFA yönetimini saran gerilimlerin ortasında geliyor. Söz konusu gerilimler, kurumun ticari faaliyetleri ve etkinliklerinin yüzde 20'sini ABD Başkanı Donald Trump'a yakın özel sektör yatırımcılarına açmayı amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" projesinden vazgeçilmesinin ardından ortaya çıktı.

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani, Infantino'yu istifaya çağırmış, aynı zamanda mali rezervlerin üye federasyonlara yeniden dağıtılmasını talep etmişti.

Bu arada Gianni Infantino, Mart 2027'de Fas'ta yapılacak seçimlerde üst üste üçüncü dönem için kazanmayı hedefliyor. 18 Kasım'daki adaylık son başvuru tarihi öncesinde açıklanmış herhangi bir muhalefet bulunmadığı için tek aday olma ihtimali de bulunuyor.