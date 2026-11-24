Brezilyalı Gabriel Jesus, sezon başında Barcelona'nın en dikkat çeken sürprizlerinden biriyken teknik direktör Hansi Flick'in planlarında son derece sınırlı bir role sahip bir oyuncuya dönüştü. Yaz transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında Arsenal'dan Katalan ekibine katıldığından bu yana gol yollarında etkileyici bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda forma şansı azaldı.

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Jesus, ilk milli aradan sonra vatandaşı Raphinha'nın yokluğunu fırsata çevirdi ve hücumda dikkat çekici performanslar sergiledi. Ancak Katalan gazetesi Sport'un aktardığına göre Raphinha'nın sahalara dönmesi ve hücum mevkilerindeki rekabetin kızışması, Brezilyalı oyuncunun şansını belirgin biçimde azalttı ve Jesus yavaş yavaş ilk 11 hesaplarından uzaklaştı.

Jesus'un rakamları çarpıcı bir çelişkiyi ortaya koyuyor: Brezilyalı oyuncu, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki resmi maçlarda yalnızca 286 dakikada dört gol atıp bir asist yaptı. Bu etkileyici skor katkısı, şimdiye kadar Flick'in hücum rotasyonunda ona kalıcı bir yer sağlamaya yetmedi.

Jesus'un en iyi dönemi geçen ekim ayında geldi. Raphinha'nın yaşadığı fiziksel sorunlar, ona ilk 11'de forma şansı kazandırdı. Yedek olarak oyuna girdikten sonra iki gol atarak işe başlayan Jesus'u Flick, ardından Getafe ve Real Betis maçlarında ilk 11'de sahaya sürdü. Oyuncu da hocasının güvenine her iki maçta birer golle karşılık vererek takımın iki galibiyet almasına katkı sağladı.

Ancak bu iki maçtaki iyi görüntüsüne rağmen Jesus, o tarihten bu yana altı maçta yalnızca 60 dakika süre alabildi: Real Madrid'e karşı El Clasico'da 12, Alaves karşısında 28 ve Aston Villa maçında 20 dakika.

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En dikkat çekici olan ise Jesus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ve La Liga'nın son iki haftasında oynanan Atletico Madrid ile Villarreal karşılaşmalarında hiç süre almamasıydı. Üstelik bu üç maç da hem önemleri hem de rakiplerin gücü bakımından kritikti.

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Barcelona'nın 3-2 kazandığı son Villarreal maçında Flick, skoru çevirmek için Jesus'a şans vermek yerine Anthony Gordon ve Dani Olmo'yu tercih etti. Brezilyalı forvet ise karşılaşmayı yedek kulübesinden izlemekle yetindi.

Jesus'un rolündeki düşüş, Raphinha'nın alışılmış yerine geri dönmesiyle aynı döneme denk geldi. Buna Lamine Yamal'ın ilk 11'deki sabit yeri ile Anthony Gordon ve Karim Adeyemi arasındaki rekabet de eklenince Brezilyalı oyuncunun durumu daha da zorlaştı. Bir aydan uzun süredir gol atamayan Jesus, Flick'in hücum seçenekleri arasında yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

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Lamine Yamal'ın yokluğu Jesus'a yeni bir fırsat sunuyor

Forma şansı azalmış olsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki Azerbaycan ekibi Sabah maçı, Jesus'a takımdaki rolünü geri kazanması için yeni bir fırsat sunabilir . Zira Lamine Yamal, sağ ayak bileğindeki hafif ağrı nedeniyle Barcelona'nın Azerbaycan'a giden kafilesinde yer almadı ve bu durum Flick'i Barça'nın hücum hattında değişiklik yapmaya zorlayacak.

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Beklentilere göre sağ kanatta Lamine Yamal'ın yokluğunu doldurmaya en yakın isim, Raphinha ve Anthony Gordon'ın yanında Karim Adeyemi olacak. Ancak İspanyol yıldızın yokluğu, özellikle Flick maç içinde değişikliğe gitmeye karar verdiğinde Jesus'un süre alma ihtimalini de artırabilir.

Jesus, ekim ayında Getafe ve Real Betis maçlarında gol atarak eline geçen fırsatları değerlendirebildiğini daha önce kanıtlamıştı. Haftalarca ilgi odağından uzak kaldıktan sonra Sabah maçı, Brezilyalı forvet için yeniden varlık göstermek ve Flick'i Barcelona'ya katkı sağlayabilecek bir hücum seçeneği olmaya devam ettiğine ikna etmek adına uygun bir fırsat gibi görünüyor.