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Çeviri:

6 dakikada çılgın bir geri dönüş: İbrahim Adel dramatik bir geceye tanık oldu

I. Adel
Lyngby - FC Nordsjaelland
Lyngby
FC Nordsjaelland
Superleague
Mısır
Danimarka
Cezayir
Irak
Tunus
Ürdün
Fas

Yıkımın eşiğinden dönüş: Sonra 100. dakikada şok!

Nordsjaelland, ev sahibi Lyngby karşısında heyecan dolu bir maça çıktı ve 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Danimarka Ligi'nin on birinci haftasında oynanan mücadelede Mısırlı İbrahim Adel de süre aldı.

Nordsjaelland, bugün pazar günü Lyngby Stadı'nda ağırlandığı maça İbrahim Adel'i yedek kulübesinde başlattı; Mısırlı kanat oyuncusu sonradan oyuna girdi.

Teknik ekip, Mısır milli takımı oyuncusunu 62. dakikada, takım 3-0 geride iken sahaya sürdü. Ardından Nordsjaelland silkelenerek 71 ile 77. dakikalar arasında üst üste üç gol buldu ve maça dönerek değerli bir puan kaptı.

Nordsjaelland, uzatma dakikalarında bu heyecanlı geri dönüşü tamamlayıp galibiyeti almaya çok yaklaştı. 100. dakikada penaltı kazanan takımda topun başına geçen Niklas Rokyar fırsatı harcadı ve ekibi üç puanı toplama şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Nordsjaelland puanını 19'a yükseltti ve Danimarka Ligi puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti. Lyngby ise 8 puanla sondan birinci konumda bulunuyor.

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
118122410+1425
B
K
K
K
K
2
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
106401910+922
K
B
K
B
K
3
ViborgViborgVFF
10622178+920
K
K
B
K
K
4
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
115421713+419
B
B
K
K
B
5
Broendby IFBroendby IFBIF
115151819-116
K
K
K
K
K
6
AC HorsensAC HorsensACH
113441819-113
B
B
B
K
K
7
OBOBOB
113441015-513
K
B
B
K
K
8
SilkeborgSilkeborgSIF
112541519-411
K
B
K
B
B
9
Randers FCRanders FCRAN
113261116-511
B
K
K
K
K
10
AGFAGFAGF
111641417-39
B
K
B
K
B
11
Soenderjyske FodboldSoenderjyske FodboldSON
112271624-88
K
K
K
B
K
12
LyngbyLyngbyLYN
111551524-98
B
K
K
B
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off


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