6 dakikada çılgın bir geri dönüş: İbrahim Adel dramatik bir geceye tanık oldu

Nordsjaelland, ev sahibi Lyngby karşısında heyecan dolu bir maça çıktı ve 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Danimarka Ligi'nin on birinci haftasında oynanan mücadelede Mısırlı İbrahim Adel de süre aldı.

Nordsjaelland, bugün pazar günü Lyngby Stadı'nda ağırlandığı maça İbrahim Adel'i yedek kulübesinde başlattı; Mısırlı kanat oyuncusu sonradan oyuna girdi.

Teknik ekip, Mısır milli takımı oyuncusunu 62. dakikada, takım 3-0 geride iken sahaya sürdü. Ardından Nordsjaelland silkelenerek 71 ile 77. dakikalar arasında üst üste üç gol buldu ve maça dönerek değerli bir puan kaptı.

Nordsjaelland, uzatma dakikalarında bu heyecanlı geri dönüşü tamamlayıp galibiyeti almaya çok yaklaştı. 100. dakikada penaltı kazanan takımda topun başına geçen Niklas Rokyar fırsatı harcadı ve ekibi üç puanı toplama şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Nordsjaelland puanını 19'a yükseltti ve Danimarka Ligi puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti. Lyngby ise 8 puanla sondan birinci konumda bulunuyor.



