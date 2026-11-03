Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde kalesini gole kapatamadığı üst üste 18 maçlık olumsuz seriye son verdi; Katalan ekibi, Salı günü akşam lig aşamasının dördüncü haftasında Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

"Mister Chip" istatistiklerine göre Katalan ekibi, 9 Nisan 2025'te Borussia Dortmund'u 4-0 yendiği maçtan bu yana, yani 575 gün sonra ilk kez kalesini gole kapatarak galip geldi.

Barcelona, Avrupa katılımları tarihinde bir İspanyol kulübüne ait bu türden en uzun seriyi sona erdirmiş oldu.

Konu bununla da sınırlı kalmadı; Barcelona, İngiliz kulüpleri karşısında kendi sahasındaki olağanüstü sicilini daha da güçlendirdi ve bu takımlara karşı oynadığı maç sayısını 46'ya çıkardı; bu maçlarda yalnızca iki kez yenilgi gördü.

Dikkat çeken nokta ise, bu iki mağlubiyetin ikisinin de Liverpool karşısında yaşanmış olması; böylece Katalan ekibi, Avrupa kupalarında kendisine konuk olduklarında İngiliz kulüplerinin işinin ne kadar zor olduğunu bir kez daha teyit etti.

"Squawka" ağının istatistiklerine göre Barcelona, son 16 maçta kendi sahasında İngiliz kulüplerine karşı yenilgi görmedi; bu maçların 11'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı.